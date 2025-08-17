Central Córdoba vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por su parte, Barracas Central llega a este partido como uno de los animadores de su zona, acumulando 9 unidades producto de tres victorias y una única derrota en lo que va del torneo. El "Guapo" atraviesa un buen momento, con dos triunfos consecutivos ante Banfield y Aldosivi.

El "Guapo" se encuentra actualmente en zona de clasificación para la Copa Sudamericana y está a solo tres puntos del último puesto que otorga un cupo para la Copa Libertadores, lo que lo convierte en un rival con grandes aspiraciones.

Formaciones de Central Córdoba vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insua.

Datos de Central Córdoba vs. Barracas Central