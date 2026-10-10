Central Córdoba vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pincha", con la mirada puesta en la semifinal de la Libertadores, visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar de a tres y acercarse a los puestos de playoffs.
Central Córdoba y Estudiantes se enfrentan este sábado, desde las 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto santiagueño llega después de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra como visitante y buscará reencontrarse con la victoria para mejorar su posición en la zona. Con este resultado, se ubica en el anteúltimo puesto, con nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y seis caídas.
Por su parte, Estudiantes viene de golear 3-0 a Gimnasia de Mendoza en la última jornada, por lo que intentará aprovechar el envión de su última presentación para sumar nuevamente de a tres y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
El "Pincha", además, tendrá la mirada puesta en lo que viene después de este encuentro, ya que el jueves 15 de octubre recibirá a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha será una semana más tarde, en el mítico Maracaná.
Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso; Santiago Núñez; Tomás Palacios; Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski; José Sosa; Alexis Castro; Miguel Monsalve; Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports.
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