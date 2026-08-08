Unión vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Tatengue" recibe a Central Córdoba en el 15 de Abril con la misión de sumar su segundo triunfo consecutivo en condición de local. Los detalles en la nota.
Unión y Central Córdoba chocan este lunes, desde las 21:15, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
En cuanto a la terna arbitral, Nazareno Arasa será el árbitro principal, Marcos Horticolou y Joaquín Badano serán los asistentes y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El "Tatengue" debutó con un empate frente a Platense, luego cayó ante Gimnasia de Mendoza y el jueves consiguió su primera victoria al derrotar a Lanús en el encuentro pendiente de la segunda fecha, que había sido postergado debido a la participación del "Granate" en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Ahora, el equipo dirigido por Leonardo Madelón buscará aprovechar el envión anímico de ese triunfo para seguir escalando posiciones en la Zona A.
Por su parte, el "Ferroviario", que suma tres unidades, cayó frente a Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán en las dos primeras jornadas, pero logró recuperarse en su última presentación al vencer a San Lorenzo en Santiago del Estero.
El equipo comandado por Sebastián Domínguez intentará confirmar esa levantada y conseguir su primera victoria como visitante en el torneo.
Formaciones de Unión vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: ESPN Premium.
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