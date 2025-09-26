Central Córdoba vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
El Ferroviario quiere seguir en zona de clasificación, mientras que el Matador apunta a meterse en puestos de playoffs.
Central Córdoba y Tigre se medirán este viernes a partir de las 21:15 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido correspondiente al Torneo Clausura 2025 que promete ser decisivo en la lucha por acceder a la próxima fase.
El Ferroviario llega tras un valioso empate 2-2 en La Bombonera ante Boca, que se sumó a un pequeño bajón en los últimos compromisos, ya que también perdió ante Vélez en la Supercopa Argentina. Pese a no ganar en los últimos tres encuentros, el buen arranque del certamen le permite ubicarse en la quinta posición de la Zona A con 14 puntos, dentro de los puestos de clasificación.
Tigre, en tanto, cortó una racha negativa al vencer 2-0 a Aldosivi como local en la fecha pasada. Ese triunfo le devolvió confianza luego de cuatro partidos sin victorias, que incluyeron su eliminación en la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Los dirigidos por Diego Dabove suman 12 puntos y se encuentran novenos, igualados con Defensa y Justicia, aunque fuera de los puestos de playoffs por diferencia de gol.
El contexto anticipa un encuentro cerrado y con mucho en juego: el local quiere sostenerse entre los mejores, mientras que la visita necesita sumar para volver a ser protagonista. La intensidad y la presión de ambos lados auguran un partido vibrante bajo las luces del Madre de Ciudades.
Central Córdoba vs. Tigre: formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Central Córdoba vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
