Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Actualmente, el equipo santafesino se encuentra igualado en puntos con Boca, Estudiantes y Barracas Central, por lo que necesita el triunfo como visitante para despegarse de sus perseguidores, retomar la cima y dar un paso firme hacia los cuartos de final.

union formacion

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del encuentro, se llevará a cabo un minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y varios otros clubes importantes de Argentina (como Rosario Central, San Lorenzo, Vélez y Racing) falleció el pasado miércoles a los 69 años tras luchar contra el cáncer.

miguel ángel russo Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre de 2025.

Probables formaciones del duelo

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pitton, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba vs. Unión: datos del partido

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: José Castelli

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero)