Cerúndolo aplastó a Turquía y Argentina arrancó con el pie derecho en la Copa Davis

Francisco Cerúndolo respondió a las expectativas y puso a Argentina al frente en la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El número uno del equipo nacional derrotó con contundencia a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 y consiguió el primer punto de la eliminatoria que se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén.