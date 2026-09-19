Cerúndolo aplastó a Turquía y Argentina arrancó con el pie derecho en la Copa Davis
El argentino se impuso con autoridad ante Yanki Erel y consiguió el primer punto de la serie por el Grupo Mundial I. Ahora será el turno de Thiago Tirante.
Francisco Cerúndolo respondió a las expectativas y puso a Argentina al frente en la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El número uno del equipo nacional derrotó con contundencia a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 y consiguió el primer punto de la eliminatoria que se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén.
Desde el comienzo del partido, el argentino dejó en claro la diferencia que existe entre ambos en el ranking y no le dio prácticamente ninguna posibilidad a su rival. Cerúndolo tomó rápidamente el control de los intercambios, presionó con su devolución y aprovechó cada oportunidad para quebrar el servicio del turco.
El primer set fue un monólogo. El argentino consiguió tres quiebres y no cedió un solo game para quedarse con el parcial por 6-0 en apenas unos minutos. Erel nunca encontró respuestas ante la intensidad de Cerúndolo, que dominó tanto desde el fondo de la cancha como en los puntos importantes.
El segundo set presentó algo más de paridad. Erel logró sostener mejor sus turnos de saque y por momentos consiguió incomodar al argentino, que de todos modos mantuvo el control del encuentro y evitó que su rival pudiera tomar confianza.
Cerúndolo esperó su oportunidad y la encontró en el séptimo game, cuando consiguió el quiebre que le permitió tomar una ventaja decisiva. A partir de allí, administró la diferencia y cerró el partido por 6-4 para completar una victoria contundente.
De esta manera, Argentina comenzó la serie con el resultado que buscaba y quedó 1-0 arriba frente a Turquía. Además, el triunfo de Cerúndolo le permite al conjunto dirigido por Javier Frana afrontar con mayor tranquilidad el segundo encuentro de singles.
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