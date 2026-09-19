Lionel Scaloni sorprendió con su convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la Selección Nacional
El DT de Argentina dio a conocer la lista de futbolistas que participarán de los encuentros con Bolivia, Burkina Faso y Benín.
El DT de la Selección Nacional, Lionel Scaloni, convocó este sábado a seis jugadores del fútbol local para sumarse a Argentina en la triple fecha de amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Quiénes son los seis jugadores convocados del fútbol local por Lionel Scaloni
- Santiago Beltrán (River Plate)
- Tobías Andrada (River Plate)
- Thiago Almada (River Plate)
- Nicolás Otamendi (River Plate), convocado exclusivamente para el partido del 6 de octubre frente a Benín en la despedida de Lionel Messi.
- Leonel Flores (Boca Juniors)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
Flores y Palacios realizarán entrenamientos en el predio de Ezeiza, pero quedarán liberados temporalmente para competir en los compromisos oficiales de sus clubes antes de sumarse definitivamente al plantel.
Junto a los del medio local, Scaloni sumó a tres jugadores que militan en el exterior: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Valentín Gómez (Betis) y Santiago Simón (Toluca).
AFA anunció cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Nacional
Lionel Messi tendrá su merecido partido de despedida de la selección argentina en el país. El mejor jugador de la historia le pondrá fin a su carrera con la Albiceleste en un amistoso frente a Benín programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.
Ante la expectativa de los hinchas por acompañar al capitán en su último partido con la camiseta argentina, crece el interés por saber cuándo se podrán comprar las entradas, cuál será la plataforma habilitada y cuánto podrían costar.
La AFA difundió este sábado la lista de precios de las entradas para el choque en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre y de los dos duelos en el Monumental contra Burkina Faso (sábado 3 de octubre) y Benín (martes 6 del mismo mes). Para ambos duelos que se desarrollarán en el estadio de River Plate, las entradas saldrán a la venta este martes 22 de octubre exclusivamente por el sitio de la ticketera (Deportick).tendrán un valor que irá de los 90 mil pesos a los 480 mil.
Dónde comprar las entradas para ver a Messi
La venta se realizaría a través de Deportick, plataforma que ya fue utilizada para comercializar entradas de partidos de la Selección argentina como local. Para poder comprar, será necesario contar previamente con un usuario registrado.
Para evitar inconvenientes cuando se habilite el expendio, los hinchas pueden dejar preparada su cuenta y verificar que sus datos personales estén correctamente cargados.
El día de la venta, el procedimiento contempla una fila virtual, por lo que será importante ingresar con anticipación al horario anunciado.
Precios de las entradas para los dos partidos en el Monumental
Para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en River Plate, los valores son:
- Popular: $90.000
- Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
- Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Platea Media San Martín y Belgrano:$480.000
Precios de las entradas para el partido en Córdoba
Para el amistoso ante Bolivia en el Kempes, la AFA fijó los siguientes valores:
- Popular: $90.000
- Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000
- Platea Gasparini: $140.000
- Platea Ardiles: $170.000
Todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al partido de despedida de Messi
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al “último tango” del ‘10′.
“Queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”. En este último partido ante Benín, el cuerpo técnico también tendrá a disposición a Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no participarán de los duelos previos.
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