Lionel Scaloni sorprendió con su convocatoria de jugadores locales para los amistosos de la Selección Nacional

La AFA difundió este sábado la lista de precios de las entradas para el choque en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre y de los dos duelos en el Monumental contra Burkina Faso (sábado 3 de octubre) y Benín (martes 6 del mismo mes). Para ambos duelos que se desarrollarán en el estadio de River Plate, las entradas saldrán a la venta este martes 22 de octubre exclusivamente por el sitio de la ticketera (Deportick).tendrán un valor que irá de los 90 mil pesos a los 480 mil.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental.

Dónde comprar las entradas para ver a Messi

La venta se realizaría a través de Deportick, plataforma que ya fue utilizada para comercializar entradas de partidos de la Selección argentina como local. Para poder comprar, será necesario contar previamente con un usuario registrado.

Para evitar inconvenientes cuando se habilite el expendio, los hinchas pueden dejar preparada su cuenta y verificar que sus datos personales estén correctamente cargados.

El día de la venta, el procedimiento contempla una fila virtual, por lo que será importante ingresar con anticipación al horario anunciado.

Precios de las entradas para los dos partidos en el Monumental

Para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en River Plate, los valores son:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Platea Media San Martín y Belgrano:$480.000

Precios de las entradas para el partido en Córdoba

Para el amistoso ante Bolivia en el Kempes, la AFA fijó los siguientes valores:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000

$25.000 Platea Gasparini: $140.000

$140.000 Platea Ardiles: $170.000

Todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al partido de despedida de Messi

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al “último tango” del ‘10′.

“Queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”. En este último partido ante Benín, el cuerpo técnico también tendrá a disposición a Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no participarán de los duelos previos.