A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina
La Asociación del Fútbol Argentino anunció el cronograma oficial y los valores de los tickets para los encuentros de despedida del capitán con la Albiceleste.
La expectativa de los hinchas argentinos alcanzó su punto máximo ante el inminente adiós de Lionel Messi a la Selección nacional en el país. El mejor jugador de la historia protagonizará un partido de despedida en el estadio Monumental y ya salió el anuncio de la venta de entradas.
Ante el fervor popular por acompañar al capitán en sus últimos partidos con la camiseta celeste y blanca, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el cronograma oficial con los precios y los detalles operativos para conseguir las localidades.
La fecha FIFA comenzará con un encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a Bolivia, programado para el miércoles 30 de septiembre. Posteriormente, el combinado nacional se presentará en el estadio de River Plate para disputar dos duelos amistosos: frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, y la gran despedida oficial ante Benín el martes 6 de octubre.
Para presenciar los partidos en el Monumental, las entradas saldrán oficialmente a la venta este martes 22 de septiembre de forma exclusiva a través del sitio de la ticketera Deportick.
Cómo comprar y precios de los entradas para ver a la Selección Argentina
Para adquirir los boletos será requisito indispensable contar con un usuario registrado previamente en la plataforma, por lo que se recomienda verificar los datos personales con anticipación para evitar demoras en la habitual fila virtual.
Los valores estipulados para los partidos en el estadio Monumental varían de acuerdo a las ubicaciones:
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Popular: $90.000 (Menores de 3 a 10 años: $29.000)
Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000
En tanto, para el encuentro en Córdoba ante Bolivia, los precios fijados son:
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Popular: $90.000 (Menores de 3 a 10 años: $25.000)
Platea Gasparini: $140.000
Platea Ardiles: $170.000
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