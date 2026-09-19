A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

Los valores estipulados para los partidos en el estadio Monumental varían de acuerdo a las ubicaciones:

Popular: $90.000 (Menores de 3 a 10 años: $29.000)

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

En tanto, para el encuentro en Córdoba ante Bolivia, los precios fijados son: