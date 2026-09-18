Copa Davis 2026: Argentina ya tiene rivales, días y horarios para enfrentar a Turquía

El equipo argentino buscará terminar el primer día con ventaja para afrontar con mayor margen la jornada del domingo, que tendrá al dobles como uno de los puntos centrales de la serie. En caso de que sea necesario disputar el cuarto punto, Cerúndolo volverá a jugar frente a Alkaya. El quinto partido se utilizará únicamente si la serie llega igualada.

El dobles argentino

Para el encuentro del domingo, la dupla designada por el equipo argentino estará integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Los argentinos enfrentarán a Tuncay Duran y Arda Azkara, en un partido que comenzará a las 11 de la mañana.

El dobles puede adquirir especial importancia dentro de una serie al mejor de cinco puntos, ya que puede definir una ventaja antes de los dos últimos singles.

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La actividad se desarrollará durante dos jornadas.

Sábado 19 de septiembre

12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya, si fuera necesario.

Quinto punto: a confirmar, únicamente si la serie llega empatada.

¿Quiénes integran los equipos de Argentina y Turquía?

El conjunto argentino está conformado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. El capitán es Javier Frana.

Por el lado turco, el equipo dirigido por Erhan Oral cuenta con Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.