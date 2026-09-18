Copa Davis 2026: Argentina ya tiene rivales, días y horarios para enfrentar a Turquía
El equipo capitaneado por Javier Frana disputará en Neuquén la serie del Grupo Mundial I. Francisco Cerúndolo abrirá la jornada y Thiago Tirante jugará el segundo single.
La Selección Argentina de tenis ya tiene definido el cronograma para enfrentar a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie comenzará este sábado en el Estadio Ruca Che de Neuquén y tendrá como objetivo conseguir una victoria que permita al equipo avanzar hacia los Qualifiers 2027.
El sorteo determinó que Francisco Cerúndolo será el encargado de disputar el primer punto de la serie. Luego será el turno de Thiago Tirante, quien cerrará la jornada inicial con el segundo encuentro de singles.
Los dos partidos individuales del sábado comenzarán a partir de las 12. El domingo será el turno del dobles y, si fuera necesario, se disputarán los dos singles restantes. La serie se definirá al mejor de cinco partidos.
La presencia del equipo argentino en Neuquén también genera expectativa por el escenario elegido: el Ruca Che cuenta con una cancha rápida construida especialmente para la serie y tiene capacidad para aproximadamente 3.000 espectadores.
Cerúndolo y Tirante, los primeros argentinos en salir a la cancha
Cerúndolo, principal singlista argentino de la serie, se enfrentará en el primer partido a Yanki Erel, ubicado en el puesto 329 del ranking ATP. A continuación será el turno de Thiago Tirante, quien jugará contra Mert Alkaya, número 296 del mundo.
El equipo argentino buscará terminar el primer día con ventaja para afrontar con mayor margen la jornada del domingo, que tendrá al dobles como uno de los puntos centrales de la serie. En caso de que sea necesario disputar el cuarto punto, Cerúndolo volverá a jugar frente a Alkaya. El quinto partido se utilizará únicamente si la serie llega igualada.
El dobles argentino
Para el encuentro del domingo, la dupla designada por el equipo argentino estará integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Los argentinos enfrentarán a Tuncay Duran y Arda Azkara, en un partido que comenzará a las 11 de la mañana.
El dobles puede adquirir especial importancia dentro de una serie al mejor de cinco puntos, ya que puede definir una ventaja antes de los dos últimos singles.
Copa Davis en Neuquén: el cronograma completo
La actividad se desarrollará durante dos jornadas.
Sábado 19 de septiembre
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12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.
A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.
Domingo 20 de septiembre
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11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.
A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya, si fuera necesario.
Quinto punto: a confirmar, únicamente si la serie llega empatada.
¿Quiénes integran los equipos de Argentina y Turquía?
El conjunto argentino está conformado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. El capitán es Javier Frana.
Por el lado turco, el equipo dirigido por Erhan Oral cuenta con Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.
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