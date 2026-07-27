Chacho Coudet no dirige a River contra Gimnasia y ya tiene reemplazante: los motivos
Por segundo partido consecutivo, el entrenador no estará a cargo del equipo en el banco de suplentes para la segunda fecha del torneo.
River se prepara para su próxima presentación en el Torneo Clausura. Este miércoles, en su visita a La Plata para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, no contará una vez más con la presencia de su entrenador principal, Chacho Coudet, en la zona técnica.
Tal como sucedió el pasado sábado en el estadio Monumental frente a Barracas Central, el encargado de comandar al equipo dentro del campo de juego será su histórico ayudante de campo, Ariel Broggi.
Incluso el sábado, tras el golpazo que recibió el "Millonario" en el debut en el certamen, el cuerpo técnico decidió suspender la conferencia de prensa. Es que Chacho tampoco podía participar y su auxiliar no quiso enfrentar los micrófonos.
Por qué Chacho Coudet no puede dirigir en River
La ausencia del director técnico tiene su origen en el cierre del torneo anterior. Coudet recibió una suspensión de dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina a raíz de los agravios propinados al árbitro Yael Falcón Pérez durante la final del Torneo Apertura.
A diferencia de lo que ocurre en otras infracciones de menor gravedad, el peso de la sanción y la tipificación de los insultos impidieron que el cuerpo técnico pudiera redimir la pena mediante el pago de una multa económica habitual, por lo que el entrenador debió purgar de manera íntegra los dos encuentros de inhabilitación.
De esta manera, Broggi volverá a asumir la responsabilidad táctica y la conducción de los futbolistas desde la línea de cal, con el objetivo de enderezar el rumbo en el arranque del certamen antes del retorno definitivo de Coudet al banco de suplentes.
Mientras tanto, Chacho sí se encontraba definiendo el equipo titular en busca de enderezar el semestre que comenzó con la eliminación temprana en la Copa Argentina y la derrota en el debut del Torneo Clausura.
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