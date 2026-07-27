Chacho Coudet no dirige a River contra Gimnasia y ya tiene reemplazante: los motivos

De esta manera, Broggi volverá a asumir la responsabilidad táctica y la conducción de los futbolistas desde la línea de cal, con el objetivo de enderezar el rumbo en el arranque del certamen antes del retorno definitivo de Coudet al banco de suplentes.

Mientras tanto, Chacho sí se encontraba definiendo el equipo titular en busca de enderezar el semestre que comenzó con la eliminación temprana en la Copa Argentina y la derrota en el debut del Torneo Clausura.