Ante la renovación de nombres y las partidas de futbolistas de extensa trayectoria dentro del club, el liderazgo dentro del grupo es un aspecto que el plantel busca fortalecer.

En ese sentido, compañeros con los que comparte o ha compartido recorrido en la Selección Argentina, como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, habrían intervenido para elevar la solicitud a la directiva.

El drástico pedido del plantel de River tras la derrota en el debut por el Torneo Clausura

El contexto del plantel y los próximos pasos

Cabe recordar que al inicio del mercado invernal, la institución dispuso un reestructuramiento general que incluyó la reubicación temporaria de un grupo de jugadores de cara a la conformación definitiva del plantel (proceso en el cual otros nombres como Paulo Díaz y Maximiliano Meza ya transfirieron sus destinos a nuevos clubes).

Con el pedido de los referentes sobre la mesa, la decisión final recaerá ahora sobre la comisión directiva y la cuerpo técnico, quienes deberán evaluar si las condiciones actuales aconsejan modificar el esquema inicial y permitir el reingreso del defensor a la dinámica habitual del equipo.