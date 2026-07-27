El drástico pedido del plantel de River tras la derrota en el debut por el Torneo Clausura
En medio de un clima caliente tras la caída ante Barracas Central y la eliminación en Copa Argentina, referentes del vestuario hicieron un contundente reclamo.
El panorama futbolístico de River atraviesa una etapa de reordenamiento tras las salidas y llegadas del último mercado de pases, y luego de la reciente caída en el debut por el Torneo Clausura, los referentes hicieron un planteo específico, con un pedido especial.
En medio de la competencia oficial y con la mente puesta en consolidar el rendimiento colectivo bajo la conducción de Chacho Coudet, en las últimas horas trascendió una solicitud formal por parte de referentes del vestuario hacia la dirigencia: el pedido para que Germán Pezzella vuelva a ser integrado al plantel profesional.
El defensor central, de 35 años, se encuentra actualmente entrenándose junto a un grupo de futbolistas en el predio de Cantilo, a la espera de definir su situación deportiva tras el rearmado del plantel que se instrumentó al comienzo de la pretemporada invernal.
Trayectoria y peso específico en el grupo de River
Surgido de las divisiones inferiores del club, Pezzella cuenta con una historia arraigada en la institución. Es recordado por hitos importantes en su primera etapa, como el gol ante Boca en el Superclásico de 2014 y el tanto convertido en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en el mismo año, además de su consagración como campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.
Desde su retorno a la institución en agosto de 2024, el zaguero se había consolidado como uno de los capitanes y voces de mando del vestuario.
Ante la renovación de nombres y las partidas de futbolistas de extensa trayectoria dentro del club, el liderazgo dentro del grupo es un aspecto que el plantel busca fortalecer.
En ese sentido, compañeros con los que comparte o ha compartido recorrido en la Selección Argentina, como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, habrían intervenido para elevar la solicitud a la directiva.
El contexto del plantel y los próximos pasos
Cabe recordar que al inicio del mercado invernal, la institución dispuso un reestructuramiento general que incluyó la reubicación temporaria de un grupo de jugadores de cara a la conformación definitiva del plantel (proceso en el cual otros nombres como Paulo Díaz y Maximiliano Meza ya transfirieron sus destinos a nuevos clubes).
Con el pedido de los referentes sobre la mesa, la decisión final recaerá ahora sobre la comisión directiva y la cuerpo técnico, quienes deberán evaluar si las condiciones actuales aconsejan modificar el esquema inicial y permitir el reingreso del defensor a la dinámica habitual del equipo.
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