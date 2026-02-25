El futuro de Coudet sacude a Rosario Central: malestar por su inminente llegada a River
El presidente canalla reconoció que intentó repatriarlo en varias oportunidades y dejó en claro que su posible desembarco en Núñez le generaría sensaciones encontradas.
La inminente salida de Marcelo Gallardo de River abrió un escenario inesperado en Núñez. El ciclo del Muñeco, que tendrá su despedida oficial frente a Banfield en el Monumental, llega a su fin tras una racha adversa que aceleró decisiones que no estaban en los planes dirigenciales. En medio de la búsqueda de sucesor, un nombre empezó a imponerse con fuerza: Eduardo Coudet, actualmente vinculado al Deportivo Alavés.
La posibilidad de que el Chacho regrese al fútbol argentino para ponerse el buzo millonario generó repercusiones inmediatas, sobre todo en Rosario Central, institución donde dejó una huella profunda tanto como jugador como entrenador. Gonzalo Belloso, presidente del Canalla y amigo personal del DT, no esquivó el tema y fue sincero al expresar sus sentimientos.
"Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quise siempre en el club pero nunca se pudo. Si le dice que sí a River, a mi me queda incómodo", reconoció, evidenciando la contradicción entre el afecto personal y la rivalidad deportiva.
Más allá de esa confesión, Belloso dejó en claro que hoy su prioridad está puesta en el presente auriazul. Destacó el trabajo de Jorge Almirón, a quien eligió para encabezar el nuevo proyecto deportivo. "Hoy tengo a Almirón que siempre me encantó, verlo trabajar, hablar con los jugadores, me confirma todo lo que pensaba. Estoy sumamente feliz con mi técnico y creo que vamos a tener excelente rendimiento", afirmó con convicción, reforzando su respaldo al actual cuerpo técnico.
Con cierto tono resignado, el mandatario agregó: "Coudet siempre es un nombre caro a nuestros afectos, ¿quién no quiere que vuelva al club? Pero si elige River nos vamos a enfrentar". La frase sintetiza el dilema: el deseo de un regreso que nunca se concretó y la posibilidad concreta de tenerlo como adversario directo.
Durante la misma entrevista radial, Belloso también defendió la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el reciente paro del fútbol, respaldando a Claudio Tapia. "Tenemos ataques permanentes de una operación gigantesca orquestada contra el fútbol. No se debe nada a Arca y estamos calificados como uno de los mejores contribuyentes de Argentina", sostuvo.
Los números de la trayectoria del Chacho Coudet
Mientras tanto, los números respaldan la trayectoria de Coudet: en once años de carrera dirigió 459 partidos, con 207 triunfos, 123 empates y 129 derrotas, alcanzando un 54,03% de efectividad. Un recorrido que incluye pasos por Racing, Internacional, Celta y Atlético Mineiro, y que hoy lo posiciona como uno de los técnicos argentinos más codiciados. Su decisión final podría reconfigurar el mapa del fútbol local y, de paso, generar un inevitable cruce de emociones en Rosario.
