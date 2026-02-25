El futuro de Coudet sacude a Rosario Central: malestar por su inminente llegada a River

Formación de Rosario Central Como en El secreto de sus ojos, un hincha de Rosario Central cayó preso cuando fue a la cancha

Durante la misma entrevista radial, Belloso también defendió la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el reciente paro del fútbol, respaldando a Claudio Tapia. "Tenemos ataques permanentes de una operación gigantesca orquestada contra el fútbol. No se debe nada a Arca y estamos calificados como uno de los mejores contribuyentes de Argentina", sostuvo.

Los números de la trayectoria del Chacho Coudet

Mientras tanto, los números respaldan la trayectoria de Coudet: en once años de carrera dirigió 459 partidos, con 207 triunfos, 123 empates y 129 derrotas, alcanzando un 54,03% de efectividad. Un recorrido que incluye pasos por Racing, Internacional, Celta y Atlético Mineiro, y que hoy lo posiciona como uno de los técnicos argentinos más codiciados. Su decisión final podría reconfigurar el mapa del fútbol local y, de paso, generar un inevitable cruce de emociones en Rosario.