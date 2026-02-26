VIDEO: Marcelo Gallardo se quebró en su despedida de River
El entrenador Marcelo Gallardo cerró su segundo ciclo al frente de River Plate con una victoria por 3-1 ante Banfield y una gran ovación del Monumental.
En una noche llena de emociones, el entrenador Marcelo Gallardo se despidió definitivamente de su segundo ciclo al frente de River Plate. Ante más de 90 mil espectadores en el estadio Monumental, el equipo logró un merecido triunfo por 3 a 1 frente a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.
La ovación de River Plate para su ídolo
El partido tuvo sus complicaciones tras el empate transitorio anotado por Mauro Méndez al cierre de la primera mitad. Sin embargo, el conjunto local sacó adelante el resultado con los tantos de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas. Los tres goleadores decidieron dedicarle sus festejos de forma especial al técnico saliente.
El clima en las tribunas estuvo marcado profundamente por la nostalgia de los hinchas. Desde el inicio, cuando la voz del estadio anunció la formación, los cánticos de "Muñeco, Muñeco" y "Gallardo es de River y de River no se va" bajaron de las gradas, marcando un fuerte contraste con los silbidos que recibieron algunos jugadores del plantel profesional.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón que arruinará el fin de semana en la cuarta parte de la Argentina
Al consumarse la victoria, el entrenador saludó a su cuerpo técnico y se dirigió al centro del campo para absorber los últimos aplausos de su gente. A diferencia de su gloriosa primera etapa, donde sumó 14 conquistas, este segundo ciclo concluye sin sumar títulos. Así, entre lágrimas de emoción, abandonó el césped por el túnel, cerrando una era imborrable en la historia de la institución.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario