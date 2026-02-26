VIDEO: Marcelo Gallardo se quebró en su despedida de River

El clima en las tribunas estuvo marcado profundamente por la nostalgia de los hinchas. Desde el inicio, cuando la voz del estadio anunció la formación, los cánticos de "Muñeco, Muñeco" y "Gallardo es de River y de River no se va" bajaron de las gradas, marcando un fuerte contraste con los silbidos que recibieron algunos jugadores del plantel profesional.