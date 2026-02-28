Chacho Coudet asume en River: cuándo debutaría, cómo será su contrato y quiénes integrarán su cuerpo técnico
Tras la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia del Millonario tendría cerrada la llegada del DT para iniciar un nuevo ciclo hasta 2027.
Eduardo Coudet fue confirmado como el nuevo director técnico de River y será el encargado de iniciar una nueva etapa tras el final del ciclo de Marcelo Gallardo. La elección fue impulsada por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, que alcanzó un acuerdo total con el entrenador para que tome el mando del plantel profesional en los próximos días.
El entrenador dirigió este viernes su último partido al frente del Deportivo Alavés, en la derrota 2-0 ante Levante UD por la fecha 26 de La Liga. Tras ese encuentro, el DT se despidió del plantel español y dejó todo listo para su llegada al club de Núñez, donde además tuvo dos etapas como futbolista.
Coudet, de 51 años, viajará el próximo miércoles rumbo a Buenos Aires para formalizar su incorporación. Según trascendió, firmará un contrato hasta diciembre de 2027, es decir, por dos temporadas completas, aunque las partes analizan incluir una cláusula que permita extender el vínculo por un año más, hasta fines de 2028. La definición final se resolverá en las próximas horas.
En cuanto a su equipo de trabajo, el Chacho llegará acompañado por Patricio Graff y Carlos Fernández como ayudantes de campo, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari serán los preparadores físicos durante su ciclo. Además, la continuidad de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros dependerá del visto bueno del nuevo DT.
Mientras se concreta su arribo, el equipo será dirigido de manera interina por Marcelo Escudero en el compromiso del próximo lunes ante Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Por este motivo, el debut oficial de Coudet podría darse recién en la siguiente jornada.
Si se levanta el paro dispuesto por la organización del torneo, el estreno del entrenador sería frente a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. En cambio, si la medida de fuerza continúa, su presentación se postergaría hasta el 11 de marzo, cuando River visite a Huracán por la décima fecha del campeonato doméstico.
Te puede interesar
Dejá tu comentario