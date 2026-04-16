River arma el rompecabezas: tres bajas confirmadas y varias dudas para el Superclásico

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El tercer nombre confirmado en la lista de ausentes es el de Juan Carlos Portillo. El defensor sufrió una lesión ligamentaria a comienzos de año que requiere un proceso de recuperación prolongado. Su vuelta a las canchas no está prevista en el corto plazo y, de hecho, se estima que podría recién reaparecer en la segunda mitad de la temporada.

GALOPPO Giuliano Galoppo

Galoppo, Vera y Quintero, dudas

A estas bajas se suma un grupo de jugadores cuya situación todavía no está definida. Giuliano Galoppo es uno de ellos: si bien ya recibió el alta médica tras un esguince de tobillo sufrido en marzo, su falta de ritmo competitivo genera dudas sobre su inclusión. De hecho, no fue convocado en el último partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

vera juanfer quintero

Los otros dos casos que encendieron las alarmas surgieron justamente en ese encuentro. Fausto Vera debió abandonar el campo antes de los 20 minutos del primer tiempo por una molestia en la rodilla. En principio, se trataría de un esguince leve, pero su presencia en el Superclásico no está garantizada.

Por su parte, Juan Fernando Quintero también terminó el partido con problemas físicos. El colombiano sintió un dolor muscular en el recto anterior izquierdo, pidió el cambio en el inicio del segundo tiempo y se retiró directamente al vestuario con evidentes dificultades para caminar. Ambos jugadores serán sometidos a estudios para determinar la gravedad de sus respectivas lesiones.