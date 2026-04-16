River arma el rompecabezas: tres bajas confirmadas y varias dudas para el Superclásico
Coudet ya sabe que no contará con piezas importantes ante Boca, mientras espera la evolución de otros jugadores que terminaron con molestias en el último partido.
River comienza a meterse de lleno en la previa del Superclásico frente a Boca con un panorama condicionado por las lesiones. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet deberá afrontar uno de los partidos más importantes del semestre con ausencias confirmadas y otras situaciones que todavía generan incertidumbre.
De cara al encuentro en el estadio Monumental, el entrenador ya tiene tres bajas aseguradas. Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Carlos Portillo no estarán disponibles debido a distintas lesiones que los mantienen alejados de las canchas desde hace tiempo. A estos nombres se les podrían sumar otros futbolistas que hoy están en duda y que serán evaluados en las próximas horas.
Con este panorama, el DT deberá tomar decisiones importantes en la conformación del equipo. La nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino exige el máximo rendimiento y el club de Núñez buscará sobreponerse a las adversidades para afrontar un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.
Tres bajas aseguradas y tres dudas en el River del Chacho Coudet para recibir a Boca
Armani, Meza y Portillo, bajas
La ausencia más significativa es, sin dudas, la de Armani. El arquero y capitán del equipo viene arrastrando una serie de problemas físicos que comenzaron en la pretemporada. Primero sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y luego una inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna, lo que complicó su recuperación. Esta seguidilla lo dejó prácticamente al margen durante gran parte del año, al punto de haber disputado apenas 45 minutos en lo que va de 2026. Su presencia no solo es clave desde lo futbolístico, sino también por el liderazgo que ejerce dentro del grupo.
En el caso de Maximiliano Meza, su situación también se remonta a varios meses atrás. El mediocampista se lesionó en el Superclásico de noviembre de 2025 y debió ser intervenido quirúrgicamente por una afección en el tendón rotuliano. Desde entonces, lleva adelante una rehabilitación progresiva que lo tiene cada vez más cerca de volver, aunque su regreso recién se proyecta para mayo.
El tercer nombre confirmado en la lista de ausentes es el de Juan Carlos Portillo. El defensor sufrió una lesión ligamentaria a comienzos de año que requiere un proceso de recuperación prolongado. Su vuelta a las canchas no está prevista en el corto plazo y, de hecho, se estima que podría recién reaparecer en la segunda mitad de la temporada.
Galoppo, Vera y Quintero, dudas
A estas bajas se suma un grupo de jugadores cuya situación todavía no está definida. Giuliano Galoppo es uno de ellos: si bien ya recibió el alta médica tras un esguince de tobillo sufrido en marzo, su falta de ritmo competitivo genera dudas sobre su inclusión. De hecho, no fue convocado en el último partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana.
Los otros dos casos que encendieron las alarmas surgieron justamente en ese encuentro. Fausto Vera debió abandonar el campo antes de los 20 minutos del primer tiempo por una molestia en la rodilla. En principio, se trataría de un esguince leve, pero su presencia en el Superclásico no está garantizada.
Por su parte, Juan Fernando Quintero también terminó el partido con problemas físicos. El colombiano sintió un dolor muscular en el recto anterior izquierdo, pidió el cambio en el inicio del segundo tiempo y se retiró directamente al vestuario con evidentes dificultades para caminar. Ambos jugadores serán sometidos a estudios para determinar la gravedad de sus respectivas lesiones.
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