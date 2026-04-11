La vida después de River: Marcelo Gallardo fue a ver un partido del equipo que dirigía Eduardo Coudet en España

Tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el “Muñeco” volvió a aparecer en una cancha de fútbol y su presencia no pasó desapercibida en el mundo del deporte. En esta ocasión, fue visto en el estadio Reale Arena, en San Sebastián, donde asistió al partido entre Real Sociedad y Deportivo Alavés, por una nueva jornada de La Liga española.