La vida después de River: Marcelo Gallardo fue a ver un partido del equipo que dirigía Eduardo Coudet en España
El exentrenador del Millonario volvió a mostrarse en el fútbol europeo y su presencia no pasó desapercibida.
Tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el “Muñeco” volvió a aparecer en una cancha de fútbol y su presencia no pasó desapercibida en el mundo del deporte. En esta ocasión, fue visto en el estadio Reale Arena, en San Sebastián, donde asistió al partido entre Real Sociedad y Deportivo Alavés, por una nueva jornada de La Liga española.
El encuentro terminó en un entretenido 3-3, con un desarrollo cambiante, goles en ambos arcos y un cierre vibrante que mantuvo la incertidumbre hasta el final. En ese contexto, la figura de Gallardo en las tribunas llamó la atención de los presentes y rápidamente se replicó en redes sociales.
Por el momento, no trascendió de manera oficial el motivo de su presencia en el estadio ni si su viaje responde a alguna actividad vinculada al scouting o a contactos profesionales. De hecho, su aparición se interpretó más como una salida personal para seguir fútbol europeo en vivo tras su reciente salida del club de Núñez.
En redes, su imagen en San Sebastián generó múltiples lecturas: desde la idea de un período de descanso luego de su ciclo en River, hasta especulaciones sobre un eventual interés en volver a dirigir en el exterior o simplemente mantenerse cercano al fútbol de alto nivel sin una agenda formal.
Lo cierto es que, mientras su futuro deportivo sigue sin definirse públicamente, Gallardo volvió a mostrarse en un estadio europeo, en una escena mucho más relajada que las que lo tuvieron durante años como protagonista desde el banco de suplentes en el fútbol argentino.
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