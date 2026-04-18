Los 11 de Chacho Coudet para el Superclásico
El entrenador de River define el equipo para recibir este domingo a Boca en el Monumental. Será su primer Superclásico,
River y Boca juegan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, por lo que el entreandor Chacho Coudet define el equipo y ultima detalles de la formación.
El encuentro se juega este domingo en el estadio Monumental, desde las 17 horas; con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Se trata, para el Chacho, de su primer Superclásico como entrenador "millonario". Para la oscación, sabe que no podrá contar con Fausto Vera, quien venía siendo titular y pieza clave; y Juanfer Quintero, que si bien no estaba ingresando desde el arranque en los partidos importantes, sí sumaba minutos desde el banco de suplentes.
Ambos futbolistas resultaron lesionados en el reciente triunfo 1-0 de River ante Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, en la que el "Millonario" presentó una formación alternativa, que derivó en dos bajas sensibles.
Sin embargo, Coudet parece tener todo bastante claro en el arco y en la defensa, con el joven Santiago Beltrán custodiado por la línea de cuatro, por ahora predilecta, de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Arriba, Sebastián Driussi y Facundo Colidio también pareen inamovibles.
De esta manera, la duda principal parece estar en el mediocampo. Se descarta que tanto Aníbal Moreno como Tomás Galván irán desde el arranque, por lo que quedan dos lugares y varios alternativas: ¿Juan Cruz Meza de doble cinco? ¿Fabricio Bustos de "8"? ¿juega Ian Subiabre en un 4-3-3? ¿Kendry Páez puede ganarse un lugar desde el arranque tras su reciente buena aparición?
Posible formación de River para recibir a Boca en el Superclásico
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
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