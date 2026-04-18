Los 11 de Chacho Coudet para el Superclásico

De esta manera, la duda principal parece estar en el mediocampo. Se descarta que tanto Aníbal Moreno como Tomás Galván irán desde el arranque, por lo que quedan dos lugares y varios alternativas: ¿Juan Cruz Meza de doble cinco? ¿Fabricio Bustos de "8"? ¿juega Ian Subiabre en un 4-3-3? ¿Kendry Páez puede ganarse un lugar desde el arranque tras su reciente buena aparición?

Posible formación de River para recibir a Boca en el Superclásico

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.