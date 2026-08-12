Chacho Coudet quiere a Thiago Almada cuanto antes en la cancha: cuándo debuta en River

La ida ante Independiente Santa Fe quedó programada para el miércoles 19 de agosto, mientras que la revancha se disputará el 26. El cambio terminó beneficiando indirectamente a Almada, que ahora dispone de una semana completa de entrenamientos antes del próximo compromiso del campeonato local.

“Para el domingo puede estar”, había anticipado Coudet después de la derrota ante Tigre. Con más días de preparación, esa posibilidad tomó todavía más fuerza y el cuerpo técnico deberá definir durante las próximas prácticas cuál será el rol del nuevo refuerzo.

Coudet define el equipo de River para recibir a Argentinos

La práctica de este jueves será importante para comenzar a delinear el equipo que enfrentará a Argentinos Juniors. Allí, el entrenador empezará a evaluar quiénes serán los titulares y si finalmente Almada tendrá su primera oportunidad desde el inicio.

El escenario para River no es el ideal. El equipo todavía no sumó puntos en el Torneo Clausura, ocupa el último lugar de su zona y también quedó fuera, por el momento, de los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. La derrota ante Tigre profundizó el malestar de los hinchas y dejó al ciclo de Coudet bajo presión. Por eso, el encuentro ante Argentinos aparece como una oportunidad importante para conseguir la primera victoria y recuperar algo de tranquilidad.

En ese contexto, la presencia de Almada genera ilusión. El mediocampista es uno de los nombres más importantes del mercado de pases de River y su estreno podría convertirse en uno de los principales atractivos de un partido en el que el equipo necesita reaccionar. Además del exjugador de Vélez, el Millonario incorporó otros refuerzos durante este mercado con la intención de renovar el plantel y cambiar la imagen mostrada en el comienzo del campeonato.

Ahora, la decisión estará en manos de Coudet: esperar para que Almada tenga una adaptación más progresiva o darle la responsabilidad de ser titular desde su primer partido. Todo apunta a que el Guayo tendrá su estreno ante el Bicho y que, después de una espera inesperada, comenzará a escribir su historia con la camiseta de River.