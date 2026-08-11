Qué dijo Stefano Di Carlo sobre la continuidad del Chacho Coudet como DT de River
El entrenador del Millonario quedó en el centro de los cuestionamientos después de una racha negativa que encendió las alarmas en los pasillos del Monumental.
La continuidad de Eduardo Coudet se convirtió en uno de los principales temas alrededor de River después de un comienzo adverso que dejó al equipo con seis derrotas consecutivas. El entrenador quedó bajo la lupa por los resultados y por el funcionamiento del equipo, pero, al menos por ahora, cuenta con el respaldo público de la dirigencia.
Stefano Di Carlo fue contundente al referirse al futuro del director técnico y aseguró que lo ve con fuerzas para revertir el momento. En medio de una conferencia de prensa en la que abordó diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad del club, el presidente fue consultado específicamente por la situación del Chacho.
Lejos de plantear un escenario de salida inmediata, Di Carlo aseguró que el entrenador mantiene el respaldo del plantel y que existe una convicción interna de que la situación puede cambiar. “Al técnico lo veo bien, con fuerza, apoyado por el grupo”, afirmó el presidente.
La declaración llegó después de una seguidilla de resultados que puso al entrenador en una posición cada vez más incómoda. Las seis derrotas consecutivas representan un golpe importante para un equipo que había realizado una fuerte renovación de su plantel y que esperaba iniciar una etapa diferente. Sin embargo, desde la conducción consideran que el proceso todavía necesita tiempo.
Di Carlo habló con el Chacho Coudet y los referentes de River
El presidente de River explicó que, después de la derrota frente a Central y de los otros resultados adversos, la dirigencia mantuvo conversaciones tanto con Coudet como con los principales referentes del plantel. “Después del partido con Central, y los otros también, hablamos con él y todos los referentes e integrantes del plantel”, contó Di Carlo.
Según explicó, esas charlas formaron parte de una tarea que la dirigencia considera fundamental para conocer cuál es el estado interno del grupo. El objetivo fue mantener un diálogo individual y fluido con los distintos protagonistas y determinar si existía algún tipo de quiebre entre el entrenador y los futbolistas.
La respuesta, de acuerdo con la evaluación del presidente, fue positiva. “Hicimos esa tarea los que estamos acá, de tener diálogo individual y fluido y encontramos lo mismo, esa unión y determinación de parte de todos”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que tanto Coudet como los jugadores comparten una mirada: el mal momento puede revertirse y forma parte de un proceso que todavía no terminó de consolidarse. “Que esto es tiempo y que se dará vuelta. Que es un camino de ascenso”, agregó el presidente.
El antecedente de Marcelo Gallardo
Al referirse a los plazos que el propio Coudet pueda establecer para decidir si continúa o no al frente de River, Di Carlo mencionó un antecedente especialmente sensible para la institución: la salida de Marcelo Gallardo. “Si él decide que no encuentra la manera, como pasó con Marcelo, la persona más importante de la historia del club”, señaló el mandatario.
La comparación no fue casual. Di Carlo utilizó la salida del "Muñeco" como ejemplo de una situación en la que la propia decisión del entrenador terminó siendo determinante. Según su explicación, si Chacho llegara a considerar que no encuentra el camino para revertir el presente, la dirigencia respetaría esa determinación.
Pero mientras eso no suceda, el presidente aseguró que el club no tiene previsto quitarle el respaldo. “Mientras sienta que tiene fuerza, lo vamos a acompañar, porque creemos en él”, afirmó.
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