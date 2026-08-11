Qué dijo Stefano Di Carlo sobre la continuidad del Chacho Coudet como DT de River

Según explicó, esas charlas formaron parte de una tarea que la dirigencia considera fundamental para conocer cuál es el estado interno del grupo. El objetivo fue mantener un diálogo individual y fluido con los distintos protagonistas y determinar si existía algún tipo de quiebre entre el entrenador y los futbolistas.

La respuesta, de acuerdo con la evaluación del presidente, fue positiva. “Hicimos esa tarea los que estamos acá, de tener diálogo individual y fluido y encontramos lo mismo, esa unión y determinación de parte de todos”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que tanto Coudet como los jugadores comparten una mirada: el mal momento puede revertirse y forma parte de un proceso que todavía no terminó de consolidarse. “Que esto es tiempo y que se dará vuelta. Que es un camino de ascenso”, agregó el presidente.

El antecedente de Marcelo Gallardo

Al referirse a los plazos que el propio Coudet pueda establecer para decidir si continúa o no al frente de River, Di Carlo mencionó un antecedente especialmente sensible para la institución: la salida de Marcelo Gallardo. “Si él decide que no encuentra la manera, como pasó con Marcelo, la persona más importante de la historia del club”, señaló el mandatario.

La comparación no fue casual. Di Carlo utilizó la salida del "Muñeco" como ejemplo de una situación en la que la propia decisión del entrenador terminó siendo determinante. Según su explicación, si Chacho llegara a considerar que no encuentra el camino para revertir el presente, la dirigencia respetaría esa determinación.

Pero mientras eso no suceda, el presidente aseguró que el club no tiene previsto quitarle el respaldo. “Mientras sienta que tiene fuerza, lo vamos a acompañar, porque creemos en él”, afirmó.