Cuándo será el debut de Thiago Almada en River
El campeón del mundo tiene todo listo para sumarse al plantel del Chacho Coudet. El entrenador adelantó cuándo podría hacer su estreno en el Millonario.
La llegada de Thiago Almada generó una enorme expectativa en River. El mediocampista ofensivo ya fue presentado de manera formal, tiene su contrato firmado y se prepara para incorporarse al plantel de Eduardo Coudet, aunque su debut no será inmediato.
El Millonario tendrá este miércoles un compromiso importante ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el campeón del mundo no viajará a Colombia y su estreno deberá esperar. La principal razón tiene que ver con su estado físico. El futbolista viene de sus vacaciones después de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección Argentina y todavía necesita ponerse a punto junto al resto de sus compañeros.
En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Tigre, Coudet fue contundente al referirse a la posibilidad de utilizarlo rápidamente: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá. Sería irreal”, explicó el entrenador. El propio técnico dejó abierta la posibilidad de que el mediocampista pueda estar disponible para el próximo partido del campeonato o, en su defecto, para la revancha ante Santa Fe: “Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”, señaló.
Cuándo será el debut de Thiago Almada en River
De esta manera, el debut de Thiago Almada en River podría producirse este domingo 16 de agosto, cuando el Millonario reciba a Argentinos Juniors por una nueva fecha del Torneo Clausura.
La otra posibilidad es que el cuerpo técnico decida esperar algunos días más y su estreno se produzca el miércoles 19, en la revancha frente a Independiente Santa Fe en el Monumental. La decisión final dependerá de cómo responda el futbolista durante sus primeros entrenamientos con el plantel y de la evaluación que realice el cuerpo técnico.
Almada llegó a River procedente de Atlético de Madrid a cambio de 20 millones de euros y firmó un contrato por tres años y medio. Su incorporación fue una de las grandes apuestas del Millonario en un mercado de pases en el que también llegaron nombres como Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Ahora, los hinchas deberán esperar algunos días más para verlo con la camiseta del club. El domingo aparece como la primera gran posibilidad para el debut del campeón del mundo.
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