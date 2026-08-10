Cuándo será el debut de Thiago Almada en River

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Tigre, Coudet fue contundente al referirse a la posibilidad de utilizarlo rápidamente: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá. Sería irreal”, explicó el entrenador. El propio técnico dejó abierta la posibilidad de que el mediocampista pueda estar disponible para el próximo partido del campeonato o, en su defecto, para la revancha ante Santa Fe: “Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta”, señaló.