Champions League: todo lo que hay que saber sobre los partidos de este miércoles 5 de noviembre

barcelona

También habrá acción para dos candidatos a levantar el trofeo: el Barcelona visitará al Brujas con la intención de afianzarse en la cima de su grupo, y el Inter de Milán buscará un nuevo triunfo ante el Kairat Almaty para confirmar su gran momento. Otros encuentros destacados incluyen el Benfica ante el Bayer Leverkusen y el Qaraba FK contra el Chelsea, Olympique de Marsella se mide ante Atalanta, en partidos que pueden definir liderazgos y clasificaciones anticipadas.