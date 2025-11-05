Champions League: todo lo que hay que saber sobre los partidos de este miércoles 5 de noviembre
Se completa la cuarta jornada de la fase de grupos con choques decisivos para equipos españoles como Villarreal y Athletic, y duelos estelares que pueden definir el rumbo.
El fútbol europeo vivirá este miércoles una jornada decisiva en la Champions League 2025/26, con la culminación de la cuarta fecha de la fase de grupos. En distintos puntos del continente, clubes históricos y equipos emergentes buscarán dar pasos clave rumbo a los octavos de final. Entre los principales atractivos de la jornada están los partidos con presencia española, que prometen emociones fuertes y mucho en juego.
El Villarreal, urgido de resultados, visitará al modesto Pafos FC con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de clasificación. El equipo dirigido por Marcelino atraviesa un irregular desempeño en el certamen, por lo que un triunfo fuera de casa se vuelve indispensable para enderezar el rumbo.
Por su parte, el Athletic Club de Bilbao tendrá una prueba de alto riesgo en Inglaterra: se enfrentará al Newcastle en el imponente St. James’ Park, un escenario siempre complejo, especialmente para un plantel que llega con varias bajas.
Además de los compromisos con equipos españoles, la jornada presentará otros cruces de peso. En Inglaterra, el Manchester City recibirá al Borussia Dortmund en un duelo que promete goles y fútbol ofensivo, mientras que el Ajax de Ámsterdam se jugará una auténtica final ante el Galatasaray, obligado a sumar de a tres para escapar del fondo de la tabla.
También habrá acción para dos candidatos a levantar el trofeo: el Barcelona visitará al Brujas con la intención de afianzarse en la cima de su grupo, y el Inter de Milán buscará un nuevo triunfo ante el Kairat Almaty para confirmar su gran momento. Otros encuentros destacados incluyen el Benfica ante el Bayer Leverkusen y el Qaraba FK contra el Chelsea, Olympique de Marsella se mide ante Atalanta, en partidos que pueden definir liderazgos y clasificaciones anticipadas.
La programación se divide en dos turnos: los primeros encuentros comenzarán a las 14:45 y el segundo bloque a las 17:00, con transmisiones televisivas en las señales de ESPN y la plataforma Disney+. Con varias potencias en acción y la presión de los puntos en juego, el día promete ser un día clave para el futuro inmediato de la "Orejona", donde cada resultado puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación.
Así está la tabla de la Champions League 2025/26
