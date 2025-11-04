Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs. Real Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League 2025/26.
En uno de los encuentros más esperados de la cuarta fecha de la Champions League 2025/26, Liverpool y Real Madrid se medirán este martes a las 17:00 en Anfield, donde los ingleses intentarán recomponer su imagen frente a un rival que atraviesa un momento de plenitud.
El equipo de Arne Slot atraviesa una de sus peores rachas desde que llegó. Acumula seis derrotas en sus últimos ocho encuentros, entre ellas un duro 1-2 en el clásico ante Manchester United y una eliminación humillante por 3-0 frente a Crystal Palace en la Carabao Cup.
Del otro lado, el Merengue llega con una marcha casi perfecta. Solo cayó una vez en toda la temporada -5-2 frente al Atlético de Madrid- y domina tanto en LaLiga española como en la Champions. Franco Mastantuono no estará disponible debido a una pubalgia confirmada por el club el lunes.
La visita de los españoles a Anfield promete intensidad y un choque de estilos. El Madrid intentará imponer su jerarquía y control, mientras que Liverpool buscará volver a su esencia: presión alta, transiciones rápidas y el empuje de su público.
Liverpool vs. Real Madrid: probables formaciones
- Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo. DT: Arne Slot.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Cómo ver en vivo Liverpool vs. Real Madrid
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
