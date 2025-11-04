Atlético Madrid, con gol de Julián Álvarez, se impuso 3-1 ante Union SG por la Champions League
El equipo de Simeone ganó con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marco Llorente. Sykes descontó para los belgas. El Colchonero suma seis puntos en el grupo.
En el Cívitas Metropolitano, el Atlético Madrid consiguió un triunfo clave por 3-1 ante el Union SG, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los goles del conjunto español fueron obra de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marco Llorente, mientras que Ross Sykes descontó para los belgas cerca del final.
El conjunto dirigido por Diego Simeone dominó el encuentro desde el inicio y logró abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada personal de Giuliano Simeone que culminó con una precisa definición de Julián Álvarez. En el complemento, Conor Gallagher amplió la diferencia con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero visitante. El descuento llegó a falta de diez minutos para el cierre: Ross Sykes aprovechó una desatención defensiva y puso el 2-1 definitivo.
Gran jugada de Giuliano Simeone y mejor definición de Julián Álvarez para abrir el marcador:
Conor Gallagher estiró la ventaja en el complemento:
Ross Sykes descontó a falta de 10 para el final del partido:
Con este resultado, Atlético Madrid alcanzó las seis unidades, manteniéndose con grandes posibilidades de avanzar a los octavos de final. En la próxima jornada recibirá al Inter de Milán, líder del grupo. Por su parte, el Union SG, que apenas suma tres puntos y se ubica último en la zona, intentará recuperarse cuando visite al Galatasaray en Estambul.
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gillois: probables formaciones
- Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Cardoso o Koke, Gallagher, Baena; Griezmann y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
- Union Saint-Gillois: Scherpen; Louis Patris, Christian Burgess, Ross Skyes, Kevin Mac Allister, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Anouar Aït El Hadj, Ousseynou Niang; Promise David y Kevin Rodríguez.
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gillois: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
- Árbitro: Espen Andreas Eskas.
- TV: ESPN y Disney+.
