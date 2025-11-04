Liverpool, con un gol de Alexis Mac Allister, le ganó 1-0 al Real Madrid por la Champions

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985820464770331119&partner=&hide_thread=false ¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID!



Con esta victoria, Liverpool llegó a las 9 unidades, igualando la línea del Real Madrid, aunque lo supera por diferencia de gol y se posiciona en la cima de su grupo. En la próxima fecha, los Reds recibirán en Anfield al PSV Eindhoven, mientras que el conjunto merengue viajará a Grecia para medirse ante Olympiacos.