Liverpool, con un gol de Alexis Mac Allister, le ganó 1-0 al Real Madrid por la Champions
Con un gol del argentino, el equipo inglés superó 1-0 a Real Madrid por la cuarta fecha de la fase de grupos. Ambos equipos suman nueve puntos en la tabla.
En un duelo cargado de historia y tensión, Liverpool se impuso por 1-0 ante Real Madrid en Anfield, por la cuarta fecha de la UEFA Champions League. El único tanto del partido lo marcó el argentino Alexis Mac Allister a los 16 minutos del segundo tiempo, con un preciso disparo desde el borde del área.
El conjunto dirigido por Arne Slot dominó gran parte del encuentro ante un Real Madrid que mostró pocas ideas ofensivas. Tras un primer tiempo parejo, el desequilibrio llegó en el complemento: Alexis Mac Allister capturó un gran centro y definió de cabeza para marcar el único gol del partido.
El tanto del mediocampista argentino desató la euforia en Anfield y consolidó la gran actuación del equipo inglés, que controló el juego con posesión y presión alta. Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso intentaron reaccionar en el tramo final, pero se encontraron con una sólida defensa y un arquero seguro.
Gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Liverpool:
Con esta victoria, Liverpool llegó a las 9 unidades, igualando la línea del Real Madrid, aunque lo supera por diferencia de gol y se posiciona en la cima de su grupo. En la próxima fecha, los Reds recibirán en Anfield al PSV Eindhoven, mientras que el conjunto merengue viajará a Grecia para medirse ante Olympiacos.
Liverpool vs. Real Madrid: probables formaciones
- Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo. DT: Arne Slot.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Liverpool vs. Real Madrid:
- Hora: 17:00.
- Estadio: Anfield.
- Árbitro: István Kovács (RUM).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- TV: Fox Sports.
