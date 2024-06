El Chapa Retegui le bajó el precio a la Selección Argentina para defender a su hijo

chapa retegui

“Es un orgullo para nosotros acompañarlo en este camino para que pueda disfrutarlo al máximo”, agregó Retegui, destacando el apoyo familiar a la decisión de Mateo de representar a los europeos, especialmente después del llamado del técnico Roberto Mancini.

Mateo Retegui había explicado previamente su conexión emocional con Italia: “Yo me siento italiano. Aunque he vivido toda mi vida en Argentina, cuando estoy aquí me siento como en casa”. Su decisión de jugar para Italia fue inmediata cuando recibió la convocatoria de Mancini, como mencionó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Estas declaraciones han suscitado debate en Argentina debido a la identificación de Mateo con Italia y su elección de representar a ese país en el ámbito internacional del fútbol.