Chapu Martínez regresó a la Argentina sin poder ver la final del Mundial 2026 y tuvo una noticia inesperada

Ya instalado en el avión, compartió una historia en Instagram titulada "Me vuelvo para casa", donde explicó los motivos de su decisión. "Realmente fueron unas horas de locura total, pero después de vivir lo de la semifinal contra Inglaterra desde afuera me prometí que sin entrada no viajaba a Nueva York y así es, no me la dieron confirmada y ya arriesgué mucho para seguir endeudándome más y más y más", expresó.