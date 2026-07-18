Chapu Martínez regresó a la Argentina sin poder ver la final del Mundial 2026 y tuvo una noticia inesperada
El influencer decidió volver al país tras no conseguir una entrada confirmada para el partido decisivo de la Copa del Mundo y vivió un insólito momento.
El sueño de Martín "Chapu" Martínez de estar presente en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó de la manera más inesperada. Después de agotar todas las posibilidades para conseguir una entrada, el influencer tomó la difícil decisión de regresar al país y dejar atrás la ilusión de presenciar el encuentro desde las tribunas.
Antes de abordar el vuelo, el creador de contenido esperó durante varias horas en el Aeropuerto Internacional de Miami con la esperanza de que apareciera una oportunidad de último momento. Sin embargo, como nunca llegó la confirmación que esperaba, decidió ponerle fin a la búsqueda y regresar a la Argentina.
Ya instalado en el avión, compartió una historia en Instagram titulada "Me vuelvo para casa", donde explicó los motivos de su decisión. "Realmente fueron unas horas de locura total, pero después de vivir lo de la semifinal contra Inglaterra desde afuera me prometí que sin entrada no viajaba a Nueva York y así es, no me la dieron confirmada y ya arriesgué mucho para seguir endeudándome más y más y más", expresó.
La noticia que llegó demasiado tarde para Chapu Martínez
Cuando parecía que todo había terminado, ocurrió un giro tan inesperado como frustrante. Con el avión ya en pleno vuelo rumbo a la Argentina, Chapu recibió el mensaje que había esperado durante toda la semana: un contacto le confirmó que finalmente tenía una entrada para asistir a la final.
La noticia llegó cuando ya no había posibilidad de cambiar el rumbo del viaje. Visiblemente golpeado por la situación, el influencer compartió su bronca con sus seguidores y escribió: "Quiero llorar de la bronca". Minutos más tarde reveló que incluso había aparecido una segunda alternativa para conseguir un ticket: "En fin, por algo se dieron las cosas como se dieron. Encima me habló otro contacto también para darme la entrada".
A pesar de la enorme frustración por no poder cumplir uno de sus grandes sueños como hincha de la Selección Argentina, Chapu Martínez eligió cerrar el capítulo con un mensaje de aceptación. "Repito, por algo se dio así. Yo sé que intenté hasta el final", concluyó, resignado, tras un Mundial en el que acompañó al equipo de Lionel Scaloni por distintas ciudades y que terminó con un desenlace tan inesperado como doloroso para él.
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