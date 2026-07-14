Chapu Martínez pidió ayuda para ir a la semifinal entre Argentina e Inglaterra: "Las entradas están muy caras"

“Las entradas bajaron de 4000 a 3000 dólares, todavía estamos muy lejanos a esto, no manden más, voy a esperar hasta último momento”, escribió.

Además, reveló que tres marcas se contactaron con él interesadas en ayudarlo a cumplir el objetivo de estar presente en la semifinal. “Aparecieron 3 marcas interesadas, crucemos dedos”, señaló con optimismo.

Antes de cerrar, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y dejó un mensaje cargado de emoción: “Sea cual sea mi futuro en el Mundial, GRACIAS INFINITAS”, expresó. Mientras tanto, la expectativa crece de cara al choque entre Argentina e Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, que definirá al primer finalista del certamen.