Chapu Martínez pidió ayuda para ir a la semifinal entre Argentina e Inglaterra: "Las entradas están muy caras"
El influencer pidió ayuda para viajar a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Luego contó que bajó el precio de las entradas y aparecieron posibles sponsors.
A horas de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, Martín “Chapu” Martínez sorprendió a sus seguidores al contar que no podía costear una entrada para asistir al partido y lanzó un pedido de ayuda a través de sus redes sociales.
Mediante un video, el influencer explicó que el elevado valor de los tickets le impedía estar presente en el estadio para alentar al equipo de Lionel Scaloni y decidió apelar a la colaboración de quienes lo siguen.
“Las entradas están muy caras. Si en algún momento te hice reír voy a dejar un link para darme una mano”, expresó, junto a un enlace para recibir aportes económicos.
Según explicó, su intención era volver a acompañar a la Selección en un encuentro decisivo y aportar, fiel a su estilo, su “cuota de suerte” desde la tribuna. La publicación rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones: mientras algunos usuarios respaldaron la iniciativa, otros cuestionaron que pidiera dinero para viajar al partido.
Sin embargo, horas después el creador de contenido publicó una nueva historia de Instagram para contar cómo avanzaba la situación. Allí informó que el precio de las entradas había bajado de 4.000 a 3.000 dólares, aunque aclaró que seguía siendo un monto inalcanzable para él.
“Las entradas bajaron de 4000 a 3000 dólares, todavía estamos muy lejanos a esto, no manden más, voy a esperar hasta último momento”, escribió.
Además, reveló que tres marcas se contactaron con él interesadas en ayudarlo a cumplir el objetivo de estar presente en la semifinal. “Aparecieron 3 marcas interesadas, crucemos dedos”, señaló con optimismo.
Antes de cerrar, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y dejó un mensaje cargado de emoción: “Sea cual sea mi futuro en el Mundial, GRACIAS INFINITAS”, expresó. Mientras tanto, la expectativa crece de cara al choque entre Argentina e Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, que definirá al primer finalista del certamen.
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