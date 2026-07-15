"No tenemos entrada": Chapu Martínez sigue con su colecta para ir a ver a la Selección Argentina

A horas del comienzo de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el influencer Chapu Martínez volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales. Esta vez no fue por una arenga ni por alguno de sus característicos videos, sino por una situación que él mismo decidió compartir: todavía no consiguió una entrada para presenciar uno de los partidos más importantes del torneo.