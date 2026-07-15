"No tenemos entrada": Chapu Martínez sigue con su colecta para ir a ver a la Selección Argentina
El influencer mostró que ya está en las inmediaciones del estadio, pero reconoció que todavía no consiguió un boleto para la semifinal.
A horas del comienzo de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, el influencer Chapu Martínez volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales. Esta vez no fue por una arenga ni por alguno de sus característicos videos, sino por una situación que él mismo decidió compartir: todavía no consiguió una entrada para presenciar uno de los partidos más importantes del torneo.
Desde las inmediaciones del estadio, acompañado por un grupo de amigos y vestido con la camiseta de la Selección argentina, publicó una historia de Instagram para actualizar el estado de su búsqueda. "Actualización a 4 horas del partido", escribió sobre la imagen.
Luego explicó el motivo de su preocupación: "No tenemos entrada. Siguen carísimas, entre 3 y 4 mil", sostuvo en referencia a los valores que, según contó, se manejan en la reventa a pocas horas del encuentro.
Pese al panorama, el creador de contenido dejó en claro que no piensa abandonar la búsqueda. "Yo llego hasta la mitad de eso, imagínense. Gracias a todos por el aguante, sigo con fe", agregó, confiando en que aparezca alguna alternativa de último momento para ingresar al estadio.
La publicación no tardó en generar repercusión. Mientras algunos usuarios le desearon suerte para conseguir un boleto, otros recordaron que las instancias decisivas de un Mundial suelen registrar una demanda extraordinaria y que, precisamente por esa razón, muchos hinchas optan por asegurarse las entradas con suficiente antelación para evitar la volatilidad del mercado secundario.
Los elevados valores de la reventa volvieron a convertirse en uno de los temas más comentados en la previa de la semifinal. Con miles de argentinos movilizados y una expectativa desbordante por el duelo frente a Inglaterra, conseguir una ubicación disponible se transformó en una auténtica quimera para quienes aguardaron hasta las horas previas del encuentro.
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