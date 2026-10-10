Charles Leclerc sorprendió a sus fans con su talento oculto: el video tocando el piano

Pero su incursión musical no quedó limitada a las publicaciones en redes sociales. En febrero de 2024, el piloto se unió al pianista francés Sofiane Pamart para lanzar DREAMERS, un EP de cuatro canciones que combinó las composiciones y las interpretaciones de ambos artistas. El proyecto incluyó los temas Focus, Heartbeat, Limitless y The Dream Continues, y alcanzó el primer puesto del ranking Billboard Classical Crossover Albums de Estados Unidos.

El piano, una forma de desconectarse de la Fórmula 1

Para Leclerc, la música representa una oportunidad de bajar el ritmo en medio de las exigencias de la máxima categoría del automovilismo. El piloto explicó en entrevistas que tanto el piano como la guitarra le permiten concentrarse en algo diferente y despejar la mente. En febrero de 2025, además, publicó las composiciones MC24 y SIN24, inspiradas en sus experiencias en los Grandes Premios de Mónaco y Singapur de la temporada anterior.