Charles Leclerc sorprendió a sus fans con su talento oculto: el video tocando el piano
El piloto de Ferrari compartió imágenes de su interpretación musical en la previa del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y volvió a mostrar su faceta artística, lejos de las pistas.
Charles Leclerc sorprendió a sus seguidores con una faceta que va mucho más allá de su talento al volante. El piloto de Ferrari publicó un video en sus redes sociales en el que se lo ve tocando el piano y dejó en evidencia su pasión por la música, una afición que cultiva desde hace varios años.
En la previa del Gran Premio de Singapur, el monegasco aprovechó un momento de tranquilidad para sentarse frente al instrumento y compartir su interpretación con sus fanáticos. Las imágenes no tardaron en llamar la atención, especialmente entre quienes lo conocen principalmente por su desempeño en la Fórmula 1.
Sin embargo, el piano no es un pasatiempo reciente para Leclerc. El propio piloto contó en distintas oportunidades que la música lo ayuda a desconectarse de las exigencias del automovilismo y encontrar un espacio de calma durante una temporada marcada por los viajes, la competencia y la presión.
La pasión de Charles Leclerc por la música
Leclerc comenzó a mostrar públicamente sus interpretaciones durante la pandemia de coronavirus, cuando encontró en la música una forma de ocupar el tiempo lejos de los circuitos. Con el correr de los años, su interés por el piano evolucionó hasta convertirse también en una faceta creativa.
En 2023 presentó AUS23 (1:1), una composición instrumental inspirada en el Gran Premio de Australia. Luego llegaron otras piezas vinculadas con distintos escenarios de la Fórmula 1, como MIA23 (1:2) y MON23 (1:3).
Pero su incursión musical no quedó limitada a las publicaciones en redes sociales. En febrero de 2024, el piloto se unió al pianista francés Sofiane Pamart para lanzar DREAMERS, un EP de cuatro canciones que combinó las composiciones y las interpretaciones de ambos artistas. El proyecto incluyó los temas Focus, Heartbeat, Limitless y The Dream Continues, y alcanzó el primer puesto del ranking Billboard Classical Crossover Albums de Estados Unidos.
El piano, una forma de desconectarse de la Fórmula 1
Para Leclerc, la música representa una oportunidad de bajar el ritmo en medio de las exigencias de la máxima categoría del automovilismo. El piloto explicó en entrevistas que tanto el piano como la guitarra le permiten concentrarse en algo diferente y despejar la mente. En febrero de 2025, además, publicó las composiciones MC24 y SIN24, inspiradas en sus experiencias en los Grandes Premios de Mónaco y Singapur de la temporada anterior.
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