Kiki Ramos explicó el motivo para jugar el Mundial Sub 17 con Haití y no con la Selección Argentina
Kiki Ramos, juvenil de Vélez, explicó por qué eligió Haití para el Mundial Sub 17: veía muy difícil llegar a la lista de la Selección Argentina.
Kiki Ramos explicó por qué decidió jugar el Mundial Sub 17 de Qatar con Haití y no con la Selección Argentina. En una entrevista exclusiva con Bolavip, el delantero de Vélez contó que veía muy difícil llegar a la Copa del Mundo con la Albiceleste. Habló después de que Haití quedara eliminado en la fase de grupos.
"Me veía muy difícil representar el Mundial con Argentina", reconoció el atacante, que aceptó la propuesta de Haití cuando le llegó. Admitió que fue una decisión difícil, porque "mi sueño siempre fue jugar con la Selección Argentina". También explicó que no quería dejar pasar la chance de jugar un Mundial. Según contó, cualquiera en su lugar habría aceptado.
Kiki Ramos explicó el motivo para jugar el Mundial Sub 17 con Haití y no con la Selección Argentina
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Stephen Oscar Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y se crió en Argentina. En Vélez es una de las joyas de las inferiores: acumula 20 goles en 29 partidos en las inferiores. En septiembre firmó su primer contrato profesional, con vínculo hasta diciembre de 2028. elgraficoperfil
Con la Sub 17 de Diego Placente jugó amistosos de preparación ante Ecuador y le marcó un gol en el 1-1. Aun así, a principios de noviembre la Federación de Haití anunció que el delantero había elegido representar a su país natal. La decisión le valió críticas en Argentina.
Los resultados de Haití en el Mundial Sub 17
Haití integró el Grupo D y perdió los tres partidos:
- Haití 1-3 Francia
- Haití 1-4 Uruguay
- Haití 1-2 Arabia Saudita, con gol de Kiki Ramos
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