Kiki Ramos explicó por qué decidió jugar el Mundial Sub 17 de Qatar con Haití y no con la Selección Argentina. En una entrevista exclusiva con Bolavip, el delantero de Vélez contó que veía muy difícil llegar a la Copa del Mundo con la Albiceleste. Habló después de que Haití quedara eliminado en la fase de grupos.