Un relator italiano quedó maravillado con Messi tras la asistencia a Lautaro Martínez

La jugada nació con Messi sobre el sector derecho. El rosarino encaró a su marcador, amagó, enganchó y sacó un centro de una precisión extraordinaria que terminó siendo, prácticamente, un pase a la cabeza de Lautaro Martínez. El delantero solamente tuvo que conectar el envío para establecer el 2-1 definitivo y sellar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final de la Copa del Mundo.