Un relator italiano quedó maravillado con Messi tras la asistencia a Lautaro Martínez
El segundo gol de Argentina ante Inglaterra, nacido de una brillante acción del capitán, provocó una reacción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Lionel Messi volvió a ser determinante en un partido grande y su actuación frente a Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, despertó elogios en distintos rincones del planeta. Esta vez, uno de los momentos que más repercusión generó fue el relato de un periodista italiano, que se deshizo en elogios tras la asistencia del capitán para el segundo gol de la Selección Argentina.
La jugada nació con Messi sobre el sector derecho. El rosarino encaró a su marcador, amagó, enganchó y sacó un centro de una precisión extraordinaria que terminó siendo, prácticamente, un pase a la cabeza de Lautaro Martínez. El delantero solamente tuvo que conectar el envío para establecer el 2-1 definitivo y sellar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final de la Copa del Mundo.
La calidad de la acción provocó una reacción inmediata del relator italiano, que dejó una narración cargada de emotividad y admiración por el capitán argentino. "Infinito el corazón de la Argentina. Infinita la leyenda de Lionel Andrés Messi Cuccittini. La rutina de lo extraordinario", exclamó a los gritos durante la transmisión, en un fragmento que no tardó en viralizarse en las redes sociales.
La frase de Guardiola que volvió a cobrar sentido
La expresión "la rutina de lo extraordinario" no fue una elección casual. La popularizó Pep Guardiola durante su exitoso ciclo como entrenador de Barcelona, cuando buscó resumir con esas palabras la capacidad de Messi para convertir acciones extraordinarias en algo habitual.
Con el paso del tiempo, aquella definición quedó asociada para siempre al rosarino y suele reaparecer cada vez que protagoniza alguna acción fuera de lo común. En esta oportunidad, el relator italiano la rescató para describir una asistencia que combinó gambeta, visión de juego y una ejecución milimétrica.
El video del relato comenzó a circular rápidamente por X, Instagram, TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios destacaron tanto la pasión del narrador como la elección de una frase que muchos consideran una de las mejores definiciones que alguna vez se hicieron sobre el capitán argentino.
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