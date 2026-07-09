Graciela Alfano recordó la juntada con Maradona, Charly García y Sabina: "El desayuno era yo"

Graciela Alfano y la noche que pasó junto a Maradona, Sabina y Charly García en lo de Guinzburg

Sin vueltas, Alfano reveló que la historia continuó mucho más allá del programa de televisión. “Tremendo. Nos fuimos a la casa de Guinzburg y nos quedamos hasta las cuatro... de la tarde, no de la mañana”, respondió, provocando la sorpresa de todos los presentes en la mesa.

La actriz explicó que aquella reunión se convirtió en una experiencia irrepetible por la combinación de personalidades tan fuertes y creativas que compartieron largas horas de charla y diversión. “Momentos históricos. Ustedes se ríen. Saben qué pudimos haber hecho, saben cómo nos divertimos. Hoy la vida está mucho más relajada, pero en ese momento éramos los demonios del planeta, y realmente éramos cinco demonios, y me alegro de serlo”, afirmó.

El momento más llamativo llegó cuando uno de los conductores del streaming quiso saber qué habían hecho durante tantas horas. “¿Qué se quedaron haciendo hasta las cuatro? Tipo... ¿desayuno?”, preguntó Ferbo entre risas. Con su estilo provocador, Alfano respondió: “¿No tenés imaginación? El desayuno era yo a veces, el desayuno era otro”.