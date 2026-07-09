Graciela Alfano recordó la juntada con Maradona, Charly García y Sabina: "El desayuno era yo"
Entre risas, la actriz rememoró una madrugada inolvidable que terminó recién entrada la tarde siguiente en la casa de Jorge Guinzburg.
Graciela Alfano volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una anécdota que involucra a cuatro personalidades icónicas de la cultura popular argentina. Durante una entrevista en el streaming Resumido, la actriz recordó la extensa reunión que mantuvo junto a Diego Armando Maradona, Charly García, Joaquín Sabina y Jorge Guinzburg tras una grabación del histórico programa La biblia y el calefón.
La conversación surgió cuando el periodista Rolando Barbano mencionó aquella recordada emisión televisiva en la que coincidieron todos ellos y le preguntó a Alfano cómo había continuado la historia una vez apagadas las cámaras. “Hay un famoso programa de La biblia y el calefón al que asisten Sabina, Charly García, Diego Maradona y Graciela Alfano”, recordó Barbano antes de mencionar el clima distendido que se había vivido durante la grabación.
También hizo referencia a uno de los momentos más comentados de aquella emisión, cuando Sabina bromeó con la actriz y Maradona intervino con humor diciendo: “Mirá el gallego, se hace el bolu..., nos vamos a quedar todos acá y se va a ir con Graciela. ¿Cómo terminó eso?”.
Graciela Alfano y la noche que pasó junto a Maradona, Sabina y Charly García en lo de Guinzburg
Sin vueltas, Alfano reveló que la historia continuó mucho más allá del programa de televisión. “Tremendo. Nos fuimos a la casa de Guinzburg y nos quedamos hasta las cuatro... de la tarde, no de la mañana”, respondió, provocando la sorpresa de todos los presentes en la mesa.
La actriz explicó que aquella reunión se convirtió en una experiencia irrepetible por la combinación de personalidades tan fuertes y creativas que compartieron largas horas de charla y diversión. “Momentos históricos. Ustedes se ríen. Saben qué pudimos haber hecho, saben cómo nos divertimos. Hoy la vida está mucho más relajada, pero en ese momento éramos los demonios del planeta, y realmente éramos cinco demonios, y me alegro de serlo”, afirmó.
El momento más llamativo llegó cuando uno de los conductores del streaming quiso saber qué habían hecho durante tantas horas. “¿Qué se quedaron haciendo hasta las cuatro? Tipo... ¿desayuno?”, preguntó Ferbo entre risas. Con su estilo provocador, Alfano respondió: “¿No tenés imaginación? El desayuno era yo a veces, el desayuno era otro”.
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