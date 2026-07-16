El emocionante festejo en la Antártida tras el triunfo de la Selección Argentina: "Es algo mágico"

Esos pocos segundos bastaron para que el emotivo festejo quedara retratado en un video: “Salí, revoleé la bandera y volví a entrar”, indicó el protagonista.

Así vivieron los partidos en la Base Esperanza de la Antártida

La base antártica Esperanza (BAE) cuenta con la particularidad de ser la única en el mundo donde hay personal destinado en cumplimiento de funciones militares, científicas o de servicio acompañados de sus familias de manera permanente. Actualmente aloja a 58 personas. Por estos motivos, allí se sitúa el único establecimiento educativo en el continente, la Escuela Provincial N° 38. “Esto es un pequeño pueblito, por decirlo de esta manera”, explicó Sosa.

El suboficial principal Jorge Yrrutia es el encargado del área de comunicaciones

Desde que comenzó el Mundial 2026, la mayoría de la dotación se reúne en el punto de encuentro, el cual utilizan tradicionalmente para reunirse todos los sábados por la noche a cenar pizzas. “Hay algunos cabuleros que se mantienen en sus casas, en silencio, hablando o tomando mate. Los respetamos", comenzó Sosa entre risas en diálogo con Infobae.

El teniente coronel además hizo una mención especial al trabajo Yrrutia, quien se encarga del área de comunicaciones de la Base Esperanza y, por lo tanto, quien garantiza que tengan buena cobertura para poder ver los partidos. A raíz del video, el suboficial comentó: “Por suerte tengo un grupo grande en mi sección, así que me puedo enfermar tranquilo, tengo compañeros que me cubren”.

Para Sosa, ver los partidos en la Antártida “es algo único”: “Lo más cercano que tenemos es Tierra del Fuego a 1.300 kilómetros al norte. Estar acá, 58 personas, algunos con la suerte de tener a su familia, se disfruta de otra manera, es algo mágico. Tener la suerte y el privilegio de poder disfrutar de un Mundial acá desde la Antártida es impagable”, describió.