El emocionante festejo en la Antártida tras el triunfo de la Selección Argentina: "Es algo mágico"
Un suboficial de la Base Esperanza salió a celebrar con la camiseta de la Selección y una bandera desafiando temperaturas extremas.
Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra y el consecuente pase a la final del Mundial 2026 llegaron hasta la mismísima Antártida, donde un suboficial de la Base Esperanza salió a celebrar en medio de una tormenta de nieve vistiendo una camiseta y flameando la bandera nacional.
El video se volvió furor en redes sociales y estuvo protagonizado por el suboficial principal Jorge Yrrutia, quien desafió temperaturas extremas, con una sensación térmica de -30° y vientos de 130 kilómetros por hora, para celebrar la victoria de Argentina.
“Fue una descarga de los nervios por el partido. Cuando el árbitro dijo que llegó el final, me salió agarrar la bandera y salir. Mi señora me filmó y se descontroló todo”, contó Yrrutia tras la difusión de las imágenes que se volvieron virales.
El jefe de la Base Esperanza, teniente coronel Fernando Sosa, agregó entre risas: “El médico casi tuvo trabajo, pero bueno, por suerte, llegamos a buen puerto. Disfrutamos”.
Yrrutia estuvo afuera apenas unos segundos debido a las graves consecuencias que puede acarrear permanecer en el exterior sin ningún tipo de abrigo ante las condiciones climáticas adversas que caracterizan a la Antártida. “Sufrís congelamiento, corrés el riesgo de perder un dedo, una oreja. En ese momento teníamos -30° de térmica. El viento estaba en 130”.
Esos pocos segundos bastaron para que el emotivo festejo quedara retratado en un video: “Salí, revoleé la bandera y volví a entrar”, indicó el protagonista.
Así vivieron los partidos en la Base Esperanza de la Antártida
La base antártica Esperanza (BAE) cuenta con la particularidad de ser la única en el mundo donde hay personal destinado en cumplimiento de funciones militares, científicas o de servicio acompañados de sus familias de manera permanente. Actualmente aloja a 58 personas. Por estos motivos, allí se sitúa el único establecimiento educativo en el continente, la Escuela Provincial N° 38. “Esto es un pequeño pueblito, por decirlo de esta manera”, explicó Sosa.
Desde que comenzó el Mundial 2026, la mayoría de la dotación se reúne en el punto de encuentro, el cual utilizan tradicionalmente para reunirse todos los sábados por la noche a cenar pizzas. “Hay algunos cabuleros que se mantienen en sus casas, en silencio, hablando o tomando mate. Los respetamos", comenzó Sosa entre risas en diálogo con Infobae.
El teniente coronel además hizo una mención especial al trabajo Yrrutia, quien se encarga del área de comunicaciones de la Base Esperanza y, por lo tanto, quien garantiza que tengan buena cobertura para poder ver los partidos. A raíz del video, el suboficial comentó: “Por suerte tengo un grupo grande en mi sección, así que me puedo enfermar tranquilo, tengo compañeros que me cubren”.
Para Sosa, ver los partidos en la Antártida “es algo único”: “Lo más cercano que tenemos es Tierra del Fuego a 1.300 kilómetros al norte. Estar acá, 58 personas, algunos con la suerte de tener a su familia, se disfruta de otra manera, es algo mágico. Tener la suerte y el privilegio de poder disfrutar de un Mundial acá desde la Antártida es impagable”, describió.
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