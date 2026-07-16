La inteligencia artificial reveló cuándo ganará México su primer mundial de fútbol

Más allá de ese resultado, el futuro del combinado mexicano sigue despertando un enorme interés. En ese contexto, se consultó a la inteligencia artificial Gemini para conocer en qué edición México tendría mayores posibilidades de conquistar su primera Copa del Mundo.

De acuerdo con la proyección realizada por Gemini, los próximos campeones del mundo serían los siguientes:

2030: España, tras imponerse a Brasil en la final.

2034: Inglaterra, con un triunfo sobre Francia.

2038: Brasil, venciendo a Alemania.

2042: México, derrotando a Italia y logrando su primer título mundial.

Según explicó la propia inteligencia artificial, para que ese escenario pueda concretarse el seleccionado mexicano deberá cumplir una serie de condiciones. Entre ellas aparecen una renovación generacional exitosa, una mayor presencia de futbolistas de México en las principales ligas de Europa y la continuidad de un proyecto deportivo sólido durante varios ciclos mundialistas.

Además, la inteligencia artificial considera que, si esos aspectos se fortalecen en los próximos años, México podría llegar al Mundial de 2042 con un plantel experimentado, competitivo y en condiciones de pelear seriamente por su primera estrella.