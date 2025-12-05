A qué hora es hoy viernes el sorteo del Mundial 2026

Los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que en las últimas siete ediciones, lo que obliga a un cambio radical en el formato y el procedimiento del sorteo.

Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno, basándose en su ubicación en el ranking de la FIFA.

El Bombo 1, donde se encuentran los anfitriones y los nueve mejores clasificados, tendrá a España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica como cabezas de serie, asegurando que ninguno se cruce en la fase de grupos.

Para garantizar una distribución equitativa de las confederaciones, la FIFA estableció que ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con la única excepción de Europa, que contará con 16 representantes. Por lo tanto, habrá al menos un conjunto europeo por zona y un máximo de dos.

Los anfitriones ya tienen su ubicación definida: México será cabeza de serie del Grupo A, Canadá del Grupo B, y Estados Unidos del Grupo D.

Pensando en las fases de eliminación directa, la FIFA ha establecido una modificación clave para "garantizar el equilibrio competitivo": la creación de dos cuadros separados hasta las semifinales.

Con este objetivo, los dos mejores equipos del ranking, España y Argentina, se ubicarán en lados opuestos del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas. Esto significa que solo podrán enfrentarse en la definición del torneo.

De manera similar, la tercera y cuarta del escalafón internacional, Francia e Inglaterra, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre y cuando dominen sus grupos.