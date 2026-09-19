Juegos Suramericanos: el brutal KO que sufrió Santiago Cardozo
El boxeador uruguayo Santiago Cardozo sufrió un duro nocaut durante la final de la categoría hasta 65 kilos y tuvo que ser trasladado a un centro médico. Los estudios que le realizaron posteriormente no detectaron lesiones.
Un momento de tensión se vivió durante una de las finales de boxeo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El uruguayo Santiago Cardozo sufrió un fuerte golpe durante su combate por la medalla de oro ante el brasileño Yuri Falcão Reis, quedó tendido sobre el ring y debió ser retirado en camilla.
Cardozo llegó a la definición luego de haber superado en semifinales al representante de Curazao, Fabian Williams, en una pelea que terminó con fallo dividido. De esta manera, el uruguayo ya tenía asegurada una medalla y buscaba completar su participación con la presea dorada.
Sin embargo, la pelea frente a Falcão Reis tuvo un desenlace inesperado. El brasileño comenzó a sacar ventaja durante el segundo asalto y conectó una serie de golpes que obligaron al árbitro a detener el combate.
El representante uruguayo quedó tendido y fue asistido inmediatamente por el equipo médico. Debido al impacto recibido, fue retirado del escenario en camilla y posteriormente trasladado al Sanatorio Nosti de Rafaela para realizarle distintos controles.
La situación generó preocupación hasta que el Comité Olímpico Uruguayo brindó información sobre su estado de salud. Según el organismo, Cardozo había sufrido un traumatismo de cráneo y una breve pérdida de conocimiento. "Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas", informó el Comité Olímpico Uruguayo.
De esta manera, los primeros exámenes médicos llevaron tranquilidad después del fuerte episodio protagonizado durante la final. Cardozo permaneció bajo observación como medida preventiva luego del golpe. En cuanto a lo deportivo, Falcão Reis terminó quedándose con la medalla de oro de la categoría hasta 65 kilos, mientras que Cardozo obtuvo la presea plateada tras la interrupción del combate.
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