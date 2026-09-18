Javier Milei parte a Nueva York para participar de la asamblea general de la ONU

El arribo de la misión técnica del FMI

Los técnicos del Fondo analizarán el cumplimento de las metas por parte de la administración libertaria. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo relacionado al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de consultoras privadas indican que las reservas de la entidad presidida por Santiago Bausili se ubican por encima de la meta, alcanzando unos US$9.000 millones.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI.

Pero las cuentas públicas aparecen como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo entre el Gobierno y el FMI: para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), y durante el primer semestre del año solo se obtuvo un 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el bajo nivel de actividad económica general.

Con ese panorama, el país enfrenta el para cuatro días después del arribo de la delegación del Fondo un vencimiento con ese mismo organismo por US$803 millones; para noviembre habrá que desembolsar US$840 millones y en diciembre otros US$344 millones.