Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección, recordó la final con España y habló de Messi

La continuidad del entrenador todavía no está resuelta. Su contrato con la AFA vence el 30 de diciembre y, después de la final perdida frente a España, había quedado instalada la posibilidad de que decidiera cerrar su ciclo al frente de la Albiceleste. Ahora, sus últimas declaraciones muestran que el escenario continúa abierto y que habrá una etapa de evaluación antes de definir qué sucederá.