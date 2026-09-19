Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección, recordó la final con España y habló de Messi
El entrenador de la Albiceleste habló después de la derrota en el Mundial y dejó abierta la puerta a continuar al frente del equipo. También se refirió al recambio que se viene y a la salida del capitán.
Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente después de la final del Mundial 2026 y se refirió a algunos de los temas que más incertidumbre generan alrededor de la Selección Argentina. El entrenador todavía no confirmó si continuará en el cargo una vez que finalice su contrato, aunque sus últimas declaraciones dejaron abierta esa posibilidad.
A dos meses de la derrota ante España en la definición del torneo, Scaloni explicó que el resultado de aquella final no es el único elemento que tendrá en cuenta para tomar una determinación sobre su futuro. El técnico planteó que ahora comienza una etapa diferente para el seleccionado y que será necesario analizar cómo afrontar los cambios que se vienen.
"Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso", explicó el entrenador durante una entrevista con el canal asiático MiGu.
Scaloni también hizo referencia a uno de los grandes desafíos que tendrá la Selección en esta nueva etapa: mantener la conexión que consiguió construir con los hinchas durante los últimos años. El entrenador reconoció que repetir aquella identificación no será sencillo, especialmente después de una etapa marcada por títulos y por la presencia de varios referentes que ahora dejarán el equipo.
"No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así", sostuvo.
La continuidad del entrenador todavía no está resuelta. Su contrato con la AFA vence el 30 de diciembre y, después de la final perdida frente a España, había quedado instalada la posibilidad de que decidiera cerrar su ciclo al frente de la Albiceleste. Ahora, sus últimas declaraciones muestran que el escenario continúa abierto y que habrá una etapa de evaluación antes de definir qué sucederá.
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