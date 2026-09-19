Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla" viene de vencer a Tigre y buscará mantenerse por la senda del triunfo. Argentinos, por su parte, empató con Gimnasia e intentará volver a sumar de a tres en Arroyito. Los detalles en la nota.
Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Lucas Novelli a cargo del VAR.
El "Canalla" llega después de vencer 1-0 a Tigre como visitante, resultado que le permitió alcanzar los 15 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará volver a ganar ante su gente para acercarse a los primeros puestos de la zona.
Por su parte, Argentinos, que llega como líder de la Zona B con 18 puntos, viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Paternal, en un encuentro que disputó con un jugador menos durante buena parte del partido. Ahora, buscará sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual, ya que se encuentra a un punto de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.
Formaciones de Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentin. DT: Nicolás Diez.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
TV: ESPN Premium.
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