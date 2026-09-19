Rosario Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Argentinos, que llega como líder de la Zona B con 18 puntos, viene de empatar 1-1 ante Gimnasia en La Paternal, en un encuentro que disputó con un jugador menos durante buena parte del partido. Ahora, buscará sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual, ya que se encuentra a un punto de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.