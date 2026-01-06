Checo Pérez elogió a Colapinto y los argentinos: "Estoy impresionado, deberíamos aprender"

colapinto checo.jpg

En paralelo, Colapinto ya volvió al trabajo pensando en lo que viene. Apenas finalizaron las celebraciones de fin de año, la fábrica de Alpine en Enstone retomó su actividad plena. Ingenieros, mecánicos, directivos y pilotos regresaron a la rutina, con la mirada puesta en un 2026 que aparece como una nueva oportunidad. Tanto el argentino como Pierre Gasly se encuentran enfocados en la preparación física de pretemporada, en línea con lo que el francés había anticipado semanas atrás: “Las primeras tres semanas del 2026 serán de pleno entrenamiento físico, es todo lo que haremos”.

Mientras Pérez se prepara para debutar con Cadillac en los testeos de Barcelona y Colapinto apunta a dar un salto en su segundo año en la Máxima, las palabras del mexicano dejaron una enseñanza clara. Más allá de los resultados, el apoyo constante puede marcar la diferencia, y en ese aspecto, según Checo, los fanáticos argentinos ya dieron el ejemplo.