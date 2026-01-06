Checo Pérez elogió a Colapinto y los argentinos: "Estoy impresionado, deberíamos aprender"
El piloto mexicano valoró el respaldo incondicional que recibió el argentino incluso en un año sin resultados y llamó a replicar esa actitud en México.
Sergio “Checo” Pérez volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1 en la antesala de su regreso a la máxima categoría en la temporada 2026, esta vez como piloto de Cadillac. En una entrevista reciente, el mexicano no solo habló de su presente y de la nueva etapa que se avecina, sino que también se detuvo en la figura de Franco Colapinto y, especialmente, en el rol que jugaron los fanáticos argentinos durante el complicado debut del joven piloto en la categoría.
“Estoy impresionado con la afición argentina y la manera en que apoyan a Franco (Colapinto)”, afirmó Pérez, marcando desde el inicio el eje de su reflexión. Lejos de enfocarse únicamente en lo deportivo, el experimentado corredor puso el acento en el acompañamiento popular que rodeó al argentino a lo largo de toda la temporada, incluso cuando los resultados no aparecieron.
En ese sentido, Checo no dudó en elogiar al piloto de Alpine y en remarcar el respaldo colectivo que recibió: “Es un pilotazo y tiene a todo su país volcado con él, apoyándolo”. La frase no fue casual. Colapinto atravesó un año complejo en su estreno en la F1, sin lograr sumar puntos y con actuaciones que, en términos estadísticos, no alcanzaron para destacarse. Sin embargo, el respaldo de los hinchas se mantuvo firme carrera tras carrera.
A partir de esa comparación, Pérez dejó un mensaje directo hacia su propio país. “Creo que es algo de lo que realmente tenemos que aprender. Tenemos que apoyarnos. No solo a nuestros pilotos. A nuestros futbolistas, a nuestros atletas, a nuestra gente en general”, sostuvo el mexicano, que a lo largo de su carrera convivió tanto con elogios masivos como con críticas severas en los momentos adversos. Y cerró su idea con una frase que resonó fuerte: “Hay que apoyarnos más como mexicanos”.
El contraste que marcó Checo no pasó desapercibido. Mientras Colapinto fue respaldado incluso en un contexto adverso -sus mejores resultados fueron un undécimo puesto en Países Bajos y dos decimoterceros lugares en Mónaco y Canadá-, Pérez reconoció que en México el clima suele volverse más hostil cuando los resultados no acompañan. Su reflexión funcionó así como una autocrítica colectiva y, al mismo tiempo, como un reconocimiento explícito al vínculo entre el piloto argentino y su gente.
En paralelo, Colapinto ya volvió al trabajo pensando en lo que viene. Apenas finalizaron las celebraciones de fin de año, la fábrica de Alpine en Enstone retomó su actividad plena. Ingenieros, mecánicos, directivos y pilotos regresaron a la rutina, con la mirada puesta en un 2026 que aparece como una nueva oportunidad. Tanto el argentino como Pierre Gasly se encuentran enfocados en la preparación física de pretemporada, en línea con lo que el francés había anticipado semanas atrás: “Las primeras tres semanas del 2026 serán de pleno entrenamiento físico, es todo lo que haremos”.
Mientras Pérez se prepara para debutar con Cadillac en los testeos de Barcelona y Colapinto apunta a dar un salto en su segundo año en la Máxima, las palabras del mexicano dejaron una enseñanza clara. Más allá de los resultados, el apoyo constante puede marcar la diferencia, y en ese aspecto, según Checo, los fanáticos argentinos ya dieron el ejemplo.
