Chelsea le puso precio a Enzo Fernández: Real Madrid ya sabe cuánto debe pagar
El mediocampista de la Selección Argentina sigue en la mira del Merengue y el conjunto londinense fijó en una fortuna el monto para vender al volante argentino.
Enzo Fernández atraviesa un gran presente con la Selección Argentina en el Mundial 2026, pero al mismo tiempo su nombre vuelve a sacudir el mercado de pases europeo. El volante, que viene demostrando mucho nivel en los últismo años, es uno de los apuntados por Real Madrid para reforzar el mediocampo y, según trascendió en Inglaterra, Chelsea ya definió el monto que pretende para dejarlo salir.
El club londinense está dispuesto a negociar, aunque no piensa hacerlo por una cifra menor. De acuerdo con la información publicada por The Athletic, los Blues aceptarían vender al mediocampista si el conjunto español presenta una oferta de 120 millones de libras, una suma que equivale a casi 140 millones de euros.
La cifra que fijó el de Londres supera levemente lo que en Madrid esperaban desembolsar por el futbolista argentino. De todos modos, el interés del club español sigue firme y el nombre del campeón del mundo aparece como una de las prioridades para este mercado de pases.
El valor no sorprende si se toma como referencia la inversión que hizo el conjunto inglés para ficharlo. Chelsea compró al volante en 120 millones de euros desde Benfica, que a su vez lo había adquirido desde River por 44 millones de euros. Ahora, el club de Londres buscaría recuperar e incluso mejorar esa inversión si finalmente decide venderlo.
El antecedente de Enzo Fernández y su deseo de vivir en Madrid
No es la primera vez que el nombre del argentino queda vinculado al fútbol español. Meses atrás, Enzo Fernández ya había generado revuelo en Inglaterra al manifestar públicamente su gusto por la capital española, una declaración que no cayó del todo bien dentro de Chelsea.
“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, había dicho en un programa de streaming. Aquellas palabras generaron malestar en Stamford Bridge y, según se informó en ese momento, derivaron en una sanción interna.
Más allá de esa situación, el presente futbolístico del mediocampista explica por qué vuelve a estar en el radar de los gigantes europeos. Durante la temporada 2025/26, el ex River disputó 54 partidos, marcó 15 goles, dio 7 asistencias y acumuló 4.379 minutos en cancha, además de recibir 14 tarjetas amarillas.
Mientras Argentina avanza en la Copa del Mundo, el futuro de Enzo Fernández también empieza a jugar su propio partido. Y en ese escenario, Real Madrid ya sabe que, si quiere llevarse al volante, tendrá que hacer una inversión millonaria.
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