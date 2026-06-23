Chelsea le puso precio a Enzo Fernández: Real Madrid ya sabe cuánto debe pagar

El antecedente de Enzo Fernández y su deseo de vivir en Madrid

No es la primera vez que el nombre del argentino queda vinculado al fútbol español. Meses atrás, Enzo Fernández ya había generado revuelo en Inglaterra al manifestar públicamente su gusto por la capital española, una declaración que no cayó del todo bien dentro de Chelsea.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor”, había dicho en un programa de streaming. Aquellas palabras generaron malestar en Stamford Bridge y, según se informó en ese momento, derivaron en una sanción interna.

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Más allá de esa situación, el presente futbolístico del mediocampista explica por qué vuelve a estar en el radar de los gigantes europeos. Durante la temporada 2025/26, el ex River disputó 54 partidos, marcó 15 goles, dio 7 asistencias y acumuló 4.379 minutos en cancha, además de recibir 14 tarjetas amarillas.

Mientras Argentina avanza en la Copa del Mundo, el futuro de Enzo Fernández también empieza a jugar su propio partido. Y en ese escenario, Real Madrid ya sabe que, si quiere llevarse al volante, tendrá que hacer una inversión millonaria.