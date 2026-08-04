Chelsea gastó más de 300 millones de euros en refuerzos: Valentín Barco, entre las caras nuevas
El equipo de Londres busca volver a pelear en los primeros puestos de la Premier League y apostó fuerte por Xabi Alonso.
Chelsea quiere dejar atrás una temporada que estuvo lejos de las expectativas y decidió volver a realizar una fuerte inversión en el mercado de pases. El conjunto londinense ya destinó más de 300 millones de euros en incorporaciones y tiene como objetivo recuperar protagonismo en la Premier League, después de una campaña en la que quedó fuera de los puestos de clasificación a las competencias europeas.
El proyecto deportivo tendrá como principal responsable a Xabi Alonso, quien asumió el desafío luego de su salida del Real Madrid. La llegada del entrenador español representa una de las grandes apuestas de la institución, que pretende darle herramientas para competir nuevamente con los principales equipos de Inglaterra.
El conjunto azul atravesó una temporada particularmente irregular. Los resultados negativos provocaron tres cambios de entrenador y terminaron dejando al equipo lejos de los objetivos planteados al comienzo del curso. Ahora, con Alonso al frente, la dirigencia decidió reforzar prácticamente todas las líneas y construir un plantel con mayor profundidad.
Los principales refuerzos del Chelsea para la temporada 2026/27
La diferencia respecto de anteriores mercados es que el director técnico tuvo una participación importante en la planificación de las incorporaciones. El nombre más destacado es Morgan Rogers, quien llegó desde Aston Villa a cambio de 137 millones de euros. Con esa operación, el futbolista inglés se convirtió en el traspaso más caro de un jugador de esa nacionalidad.
La defensa también recibió una atención especial: incorporó al italiano Marco Palestra, de apenas 21 años, procedente del Atalanta por aproximadamente 57 millones de euros; y a él se sumó el francés Marcel Lacroix, contratado desde Crystal Palace por unos 60 millones.
El club londinense también reforzó el ataque con Geovany Quenda, proveniente del Sporting de Lisboa por 50 millones de euros, y Emmanuel Emegha, delantero neerlandés que llegó desde Racing de Estrasburgo por alrededor de 25 millones. En esa lista aparece Valentín Barco, uno de los argentinos que tendrá una nueva oportunidad en el fútbol europeo. El Chelsea habría desembolsado cerca de 40 millones de euros por el lateral izquierdo.
La particularidad es que su llegada comenzó a negociarse cuando el entrenador todavía era Liam Rosenior, quien ya había trabajado con el Colo durante su etapa en Estrasburgo. A pesar del cambio de entrenador, Xabi Alonso habría dado el visto bueno para que la operación continuara y finalmente se concretara.
Experiencia y apuestas a futuro
Chelsea también buscó sumar futbolistas experimentados para complementar a los jóvenes: Danny Welbeck llegó desde Brighton por una cifra cercana a los seis millones de euros, mientras que Jordan Henderson arribó con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Brentford.
Además, el club incorporó al brasileño Denner Alves, lateral izquierdo procedente de Corinthians, por aproximadamente 10 millones de euros. También sumó al arquero kazajo Dastan Satpaev, por unos 2,25 millones.
A este grupo se agrega Mykhaylo Mudryk, quien volvió a entrenarse con el plantel después de que se levantara la sanción que pesaba sobre él por doping.
Cuándo vuelve a jugar Chelsea
El debut oficial de Chelsea en la nueva temporada será el lunes 24 de agosto, cuando visite a Fulham por la primera fecha de la Premier League. Antes de ese compromiso, el equipo de Xabi Alonso tendrá varios amistosos para terminar de ajustar detalles.
El miércoles 5 de agosto se enfrentará con Juventus en Hong Kong desde las 8.30 de Argentina. Luego tendrá dos compromisos consecutivos: el sábado 8 jugará ante Milan en Indonesia y un día después se medirá con Johor de Malasia como visitante.
Finalmente, Chelsea cerrará su preparación el sábado 15 de agosto en Stamford Bridge frente a Real Sociedad. La intención del cuerpo técnico es llegar a ese partido con el plantel prácticamente completo, incluyendo a Valentín Barco y esperando también el regreso de Enzo Fernández tras sus vacaciones.
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