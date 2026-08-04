Chelsea gastó más de 300 millones de euros en refuerzos: Valentín Barco, entre las caras nuevas

El club londinense también reforzó el ataque con Geovany Quenda, proveniente del Sporting de Lisboa por 50 millones de euros, y Emmanuel Emegha, delantero neerlandés que llegó desde Racing de Estrasburgo por alrededor de 25 millones. En esa lista aparece Valentín Barco, uno de los argentinos que tendrá una nueva oportunidad en el fútbol europeo. El Chelsea habría desembolsado cerca de 40 millones de euros por el lateral izquierdo.

La particularidad es que su llegada comenzó a negociarse cuando el entrenador todavía era Liam Rosenior, quien ya había trabajado con el Colo durante su etapa en Estrasburgo. A pesar del cambio de entrenador, Xabi Alonso habría dado el visto bueno para que la operación continuara y finalmente se concretara.

Experiencia y apuestas a futuro

Chelsea también buscó sumar futbolistas experimentados para complementar a los jóvenes: Danny Welbeck llegó desde Brighton por una cifra cercana a los seis millones de euros, mientras que Jordan Henderson arribó con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Brentford.

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Además, el club incorporó al brasileño Denner Alves, lateral izquierdo procedente de Corinthians, por aproximadamente 10 millones de euros. También sumó al arquero kazajo Dastan Satpaev, por unos 2,25 millones.

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A este grupo se agrega Mykhaylo Mudryk, quien volvió a entrenarse con el plantel después de que se levantara la sanción que pesaba sobre él por doping.

Cuándo vuelve a jugar Chelsea

El debut oficial de Chelsea en la nueva temporada será el lunes 24 de agosto, cuando visite a Fulham por la primera fecha de la Premier League. Antes de ese compromiso, el equipo de Xabi Alonso tendrá varios amistosos para terminar de ajustar detalles.

El miércoles 5 de agosto se enfrentará con Juventus en Hong Kong desde las 8.30 de Argentina. Luego tendrá dos compromisos consecutivos: el sábado 8 jugará ante Milan en Indonesia y un día después se medirá con Johor de Malasia como visitante.

Finalmente, Chelsea cerrará su preparación el sábado 15 de agosto en Stamford Bridge frente a Real Sociedad. La intención del cuerpo técnico es llegar a ese partido con el plantel prácticamente completo, incluyendo a Valentín Barco y esperando también el regreso de Enzo Fernández tras sus vacaciones.