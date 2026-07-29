Jordan Henderson y Danny Welbeck son NUEVOS REFUERZOS DE CHELSEA hasta 2028.



Ambos tienen 36 y 35 AÑOS, respectivamente.



Recordemos que el plantel profesional está conformado por 38 FUTBOLISTAS.



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/XVr6QxEebb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 29, 2026

Chelsea sorprende en el mercado: sumó a Jordan Henderson y Danny Welbeck, dos históricos de la Premier

En tiempos en los que la mayoría de los equipos europeos priorizan apuestas jóvenes y proyectos a largo plazo, los Blues decidieron incorporar dos futbolistas con una extensa trayectoria y cientos de partidos en la élite. La intención es clara: sumar liderazgo y jerarquía en un vestuario repleto de talento, pero que en las últimas temporadas mostró dificultades para encontrar regularidad y que tendrá la dificil misión de mejorar el nivel demostrado en el último tiempo.