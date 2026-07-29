Chelsea sorprende en el mercado: sumó a Jordan Henderson y Danny Welbeck, dos históricos de la Premier
El conjunto londinense anunció las incorporaciones del mediocampista y el delantero hasta diciembre de 2028. Ambos superan los 35 años y se suman a un plantel que ya cuenta con 38 futbolistas profesionales.
Chelsea volvió a llamar la atención en el mercado de pases con dos movimientos inesperados. El club inglés confirmó las incorporaciones de Jordan Henderson y Danny Welbeck, quienes firmaron contrato hasta diciembre de 2028 y aportarán experiencia a uno de los planteles más numerosos del fútbol europeo.
Henderson, de 36 años, llega después de una extensa carrera que tuvo su punto más alto en el Liverpool, donde fue capitán y conquistó la Champions League y la Premier League. Por su parte, Welbeck, de 35, se suma tras varios años en la máxima categoría inglesa, con pasos por Manchester United, Arsenal y Brighton.
La particularidad de ambos fichajes, que generó algo de polémica puertas adentro en los fanáticos del club inglés, radica en el perfil de los futbolistas y en el contexto del club. Chelsea cuenta actualmente con 38 jugadores profesionales en su plantel, una cifra que vuelve a poner en el centro de la escena la política deportiva de la institución.
Chelsea sorprende en el mercado: sumó a Jordan Henderson y Danny Welbeck, dos históricos de la Premier
En tiempos en los que la mayoría de los equipos europeos priorizan apuestas jóvenes y proyectos a largo plazo, los Blues decidieron incorporar dos futbolistas con una extensa trayectoria y cientos de partidos en la élite. La intención es clara: sumar liderazgo y jerarquía en un vestuario repleto de talento, pero que en las últimas temporadas mostró dificultades para encontrar regularidad y que tendrá la dificil misión de mejorar el nivel demostrado en el último tiempo.
Con contratos hasta 2028, Henderson y Welbeck tendrán el desafío de demostrar que la experiencia sigue teniendo un lugar importante en el fútbol de primer nivel. Mientras tanto, Chelsea continúa ampliando un plantel que ya es uno de los más numerosos y llamativos del continente.
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