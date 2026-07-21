Aston Villa ofertó por Alejandro Garnacho: podría ser compañero del Dibu Martínez

Por si quedaban dudas sobre su situación, el entrenador Xabi Alonso no lo incluyó en el plantel que comenzó la pretemporada y confirmó públicamente que el argentino no continuará en el club: "Hay interés en él de otros clubes", aseguró el entrenador ante la prensa. Pocos segundos después, el técnico español fue aún más contundente al referirse a la salida del futbolista: "Espero que termine de la mejor manera posible para todos", agregó.