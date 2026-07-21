Aston Villa ofertó por Alejandro Garnacho: podría ser compañero del Dibu Martínez
El conjunto de Birmingham ya presentó una propuesta formal al Chelsea para quedarse con el extremo argentino, que no será tenido en cuenta para la próxima temporada.
El futuro de Alejandro Garnacho parece estar lejos del Chelsea. Apenas doce meses después de su llegada al conjunto londinense, el extremo argentino está muy cerca de cambiar de club y una de las posibilidades que más fuerza tomó en las últimas horas es la del Aston Villa, que ya realizó una oferta formal para incorporarlo.
Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club dirigido por Unai Emery presentó una propuesta para quedarse con el futbolista de 22 años a préstamo con opción de compra. Además, los Villanos ya se comunicaron con el entorno del jugador para comenzar a negociar los detalles de su contrato.
La posibilidad resulta más que interesante para Garnacho, ya que Aston Villa disputará la próxima edición de la UEFA Champions League y le permitiría compartir plantel con varios argentinos, entre ellos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.
Alejandro Garnacho es pretendido por el Aston Villa del Dibu Martínez
La salida del atacante del Chelsea parece ser un hecho. A pesar de haber disputado 43 partidos durante la última temporada, en los que registró ocho goles y cuatro asistencias, su rendimiento no terminó de convencer y perdió protagonismo dentro del equipo. Como consecuencia de ello, tampoco logró meterse en la lista definitiva de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, una ausencia que representó uno de los golpes más importantes de su carrera reciente.
Por si quedaban dudas sobre su situación, el entrenador Xabi Alonso no lo incluyó en el plantel que comenzó la pretemporada y confirmó públicamente que el argentino no continuará en el club: "Hay interés en él de otros clubes", aseguró el entrenador ante la prensa. Pocos segundos después, el técnico español fue aún más contundente al referirse a la salida del futbolista: "Espero que termine de la mejor manera posible para todos", agregó.
De esta manera, todo indica que Alejandro Garnacho cambiará de aire en las próximas semanas. Aston Villa ya dio el primer paso y buscará convencer tanto al Chelsea como al propio jugador para que continúe su carrera en Birmingham, donde tendrá la posibilidad de volver a competir al máximo nivel europeo y relanzar su carrera.
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