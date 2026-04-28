Chicho Serna aclaró la salida de Nahuel Molina de Boca y postuló a un jugador como refuerzo
El exdirigente del Xeneize repasó decisiones del pasado, defendió la gestión actual y se animó a sugerir un nombre fuerte para el próximo mercado.
En medio del buen presente de Boca, Mauricio "Chicho" Serna volvió a tomar la palabra y abordó uno de los temas que más ruido generó en los últimos años: la salida de Nahuel Molina. El exintegrante del Consejo de Fútbol desmintió versiones sobre un conflicto con el lateral y dejó en claro cuál fue, según su mirada, el verdadero contexto de aquella situación.
“Nunca hubo pelea con Molina, la dirigencia anterior no lo renovó y cuando asumimos le quedaban tan solo seis meses de contrato. Después resulta que el problema era nuestro. Estoy seguro que tuvimos muchas equivocaciones, pero también muchos aciertos”, expresó en diálogo con Planeta Bostero, en una frase que buscó poner fin a una polémica que se mantuvo vigente durante largo tiempo.
Más allá de la revisión del pasado, Serna también proyectó hacia el futuro. Con el mercado de pases de mitad de año en el horizonte, el colombiano sorprendió al mencionar a Sebastián Villa como una posible incorporación ideal para el equipo. Su análisis fue contundente: “En este equipo sería un as, no un refuerzo más, sino él refuerzo. Me encanta como está jugando, si estuviera en mis manos ya lo hubiera sentado a negociar, me gustaría verlo nuevamente en el club”.
El extremo atraviesa un buen momento en Independiente Rivadavia, lo que reavivó versiones sobre un posible regreso al Xeneize o incluso un salto a otro grande del fútbol argentino. Sin embargo, su alto valor de mercado -cercano a los doce millones de dólares- aparece como un obstáculo importante para cualquier negociación.
En otro tramo de la entrevista, Serna también se refirió a la actualidad institucional del club y respaldó con firmeza a Juan Román Riquelme, a quien consideró atravesando “indudablemente el mejor momento de su presidencia”. En esa línea, destacó decisiones que en su momento fueron cuestionadas, pero que hoy muestran resultados positivos.
Uno de esos casos es el de Claudio Úbeda. El exdirigente valoró la continuidad del entrenador pese a las críticas iniciales: “Desde la prensa fueron muy crueles con Claudio, por suerte lo bancaron y le dieron confianza. Hoy se ve el resultado”. Incluso fue más allá al sugerir que su contrato debería ser extendido sin dudas: “Ampliarle el contrato a Úbeda no debería estar en tela de juicio, habría que hacerle un vínculo de 18 meses”.
Sin embargo, también dejó una reflexión personal que muestra su sorpresa por la actualidad del técnico: “Yo no me subo al auto del triunfo porque nunca pensé que él podía ser el técnico de Boca, a nadie se le pasaba por la cabeza”.
Las declaraciones de Serna reabren debates sobre decisiones pasadas, pero también aportan una mirada sobre el presente y el futuro del club. Entre aclaraciones, elogios y sugerencias, el exmediocampista dejó en claro que sigue atento a la realidad de Boca, incluso desde afuera de la estructura dirigencial.
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