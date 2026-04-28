Chicho Serna aclaró la salida de Nahuel Molina de Boca y postuló a un jugador como refuerzo

En otro tramo de la entrevista, Serna también se refirió a la actualidad institucional del club y respaldó con firmeza a Juan Román Riquelme, a quien consideró atravesando “indudablemente el mejor momento de su presidencia”. En esa línea, destacó decisiones que en su momento fueron cuestionadas, pero que hoy muestran resultados positivos.

Uno de esos casos es el de Claudio Úbeda. El exdirigente valoró la continuidad del entrenador pese a las críticas iniciales: “Desde la prensa fueron muy crueles con Claudio, por suerte lo bancaron y le dieron confianza. Hoy se ve el resultado”. Incluso fue más allá al sugerir que su contrato debería ser extendido sin dudas: “Ampliarle el contrato a Úbeda no debería estar en tela de juicio, habría que hacerle un vínculo de 18 meses”.

claudio ubeda

Sin embargo, también dejó una reflexión personal que muestra su sorpresa por la actualidad del técnico: “Yo no me subo al auto del triunfo porque nunca pensé que él podía ser el técnico de Boca, a nadie se le pasaba por la cabeza”.

Las declaraciones de Serna reabren debates sobre decisiones pasadas, pero también aportan una mirada sobre el presente y el futuro del club. Entre aclaraciones, elogios y sugerencias, el exmediocampista dejó en claro que sigue atento a la realidad de Boca, incluso desde afuera de la estructura dirigencial.