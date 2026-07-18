Donald Trump pidió que Estados Unidos sea sede solitaria de un próximo Mundial
El presidente estadounidense le reclamó a Gianni Infantino que una próxima cita tenga a su territorio como único país sede, y el titular de la FIFA le respondió con China...
Como se sabe, la final del Mundial 2026 se disputará desde las 16 (hora argentina) de este domingo entre la Selección Argentina y España, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, y allí estará Donald Trump para entregar la copa al combinado que resulte ganador.
Así trascendió en las últimas horas, simultáneamente a la conferencia de prensa que el presidente estadounidense brindó este viernes junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, con quien se burló de la eliminación de Inglaterra en la instancia semifinal.
Además de referirse a Harry Kane y a sus compañeros ingleses, Trump planteó la posibilidad de que su país organice en el futuro otro Mundial, pero sin compartir la organización con otros países, como este año fue con México y Canadá.
“Deberíamos volver a elegir a los Estados Unidos, pero esta vez dejaremos afuera a México y Canadá”, planteó el mandatario, halagándose a sí mismo por haberlos incluido este año en la organización: “Fue muy amable de mi parte incluirlos”, dijo entre sonrisas.
Con relación a los otros dos países norteamericanos, añadió: “Lo que se puede hacer es que para la próxima se escoja a uno de ellos para organizar el Mundial. Eso aliviará un poco el enojo de todos”.
Y reveló algo que le habría sugerido el presidente de la FIFA y que, hasta ahora, no estaba en el radar de nadie: “Gianni tuvo también otra gran idea: dijo que la próxima vez podríamos hacerlo China y Estados Unidos”.
Lo que, eventualmente, podría concretarse recién en el Mundial 2034 o más adelante, ya que el próximo se celebrará en seis países de tres continentes entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030, en principio manteniendo el formato de 48 selecciones
Las sedes encargadas de albergar la gran mayoría de los partidos serán España, Marruecos y Portugal, y para conmemorar el centenario del primer Mundial disputado en Uruguay se celebrarán tres partidos inaugurales en el cono sur de Sudamérica, con sedes en Montevideo, Buenos Aires y Asunción.
Tras estos tres partidos, las selecciones participantes cruzarán el océano Atlántico para que el resto del torneo hasta la final se desarrolle íntegramente en territorio africano y europeo. O a Asia, quién sabe…
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