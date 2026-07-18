Donald Trump pidió que Estados Unidos sea sede solitaria de un próximo Mundial

Y reveló algo que le habría sugerido el presidente de la FIFA y que, hasta ahora, no estaba en el radar de nadie: “Gianni tuvo también otra gran idea: dijo que la próxima vez podríamos hacerlo China y Estados Unidos”.

Lo que, eventualmente, podría concretarse recién en el Mundial 2034 o más adelante, ya que el próximo se celebrará en seis países de tres continentes entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030, en principio manteniendo el formato de 48 selecciones

Las sedes encargadas de albergar la gran mayoría de los partidos serán España, Marruecos y Portugal, y para conmemorar el centenario del primer Mundial disputado en Uruguay se celebrarán tres partidos inaugurales en el cono sur de Sudamérica, con sedes en Montevideo, Buenos Aires y Asunción.

Tras estos tres partidos, las selecciones participantes cruzarán el océano Atlántico para que el resto del torneo hasta la final se desarrolle íntegramente en territorio africano y europeo. O a Asia, quién sabe…