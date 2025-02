Chilavert arremetió contra Marchesín tras la eliminación de Boca: "Nunca vi algo así"

agustin marchesin.jpg

“Un arquero de su experiencia puede sacar adelante el partido. Es una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. En el video se observa que él mismo pide que lo cambie. Nunca lo vi y jugué 25 años al fútbol. Es un gran profesional que está acostumbrado a esa situación", remató.

El exarquero de Vélez hizo referencia a un caso similar, pero con una gran diferencia: "Lo único parecido fue lo que hizo Louis Van Gaal en el Mundial 2014 con Krul, pero fue una decisión del técnico. Acá fue el propio arquero el que pidió salir y eso es inentendible".

Chilavert insistió en que Marchesín debió haber afrontado la tanda de penales: "El arquero es el alma mater de un equipo. Si está sólido, el equipo juega bien. Si duda, transmite inestabilidad. Un arquero de su experiencia podía sacar adelante el partido".

Pero el ex arquero paraguayo no solo criticó al exLanús, sino también al entrenador Fernando Gago. Según trascendió, el DT dejaría su cargo tras el partido ante Rosario Central por el Torneo Apertura: "Un técnico debe tener liderazgo. No puede permitir que su arquero pida salir en un momento clave. Si Marchesín dudó, él tenía que frenarlo y decirle que se quedara", sentenció Chilavert.