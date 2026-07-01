Chilavert habló tras la clasificación de Paraguay y volvió a apuntar contra Gustavo Alfaro
El ex arquero mantuvo sus cuestionamientos hacia el entrenador argentino y respondió con dureza a una indirecta de Larissa Riquelme.
José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la escena en Paraguay. El ex arquero, uno de los máximos referentes del fútbol guaraní, había sido muy duro con la Albirroja durante el Mundial 2026, especialmente con el entrenador Gustavo Alfaro y con el arquero Orlando Gill, quien terminó convirtiéndose en una de las figuras tras la histórica clasificación ante Alemania en la tanda de penales.
Luego del pase a octavos de final, Chilavert comenzó a compartir en su cuenta de X distintos mensajes de usuarios que le atribuían parte del mérito por el cambio de actitud del equipo. Entre las publicaciones que reposteó aparecieron frases como: “Así mismo. Solo los Chilalovers lo sabemos” y “Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano”.
Sin embargo, recién el martes decidió expresarse en primera persona sobre el momento que atraviesa Paraguay y respondió a un mensaje de la actriz paraguaya Larissa Riquelme, quien había cuestionado a quienes primero criticaron al equipo y luego celebraron la clasificación.
La respuesta de Chilavert y su mensaje tras la hazaña paraguaya
Riquelme había escrito: “Qué curiosa es la memoria de algunos… Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia”.
La respuesta de Chilavert llegó con su habitual tono polémico y generó repercusión: “Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido”.
Además, el ex capitán de Paraguay destacó el aspecto que, según él, fue determinante para la victoria ante Alemania: “Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo”.
Sus palabras fueron interpretadas como un acercamiento hacia el plantel, al que había cuestionado con fuerza luego de la derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. De todos modos, su postura contra Gustavo Alfaro no cambió: volvió a criticar al entrenador argentino y lo calificó como “filósofo de turno”, luego de que el técnico lo mencionara en conferencia de prensa y lo señalara como un “francotirador”.
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