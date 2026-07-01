Chilavert habló tras la clasificación de Paraguay y volvió a apuntar contra Gustavo Alfaro

Además, el ex capitán de Paraguay destacó el aspecto que, según él, fue determinante para la victoria ante Alemania: “Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo”.

Sus palabras fueron interpretadas como un acercamiento hacia el plantel, al que había cuestionado con fuerza luego de la derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista. De todos modos, su postura contra Gustavo Alfaro no cambió: volvió a criticar al entrenador argentino y lo calificó como “filósofo de turno”, luego de que el técnico lo mencionara en conferencia de prensa y lo señalara como un “francotirador”.