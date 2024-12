Chile le descontará parte del sueldo al Tigre Gareca por viajar a la Argentina: los motivos

Actualmente, el técnico se encuentra en Europa junto a la selección chilena Sub 20, que realiza una gira de preparación de cara al Sudamericano Sub 20 que se disputará en Venezuela el próximo año. Una vez finalizada la gira, el entrenador no regresará inmediatamente a Chile, sino que viajará a Buenos Aires para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con su familia.

Está previsto que el entrenador vuelva a tierras trasandinas recién en la primera semana de enero de 2025, lo que no cayó bien en algunos sectores de la ANFP. Los directivos consideran que la frecuencia de sus viajes podría ser una señal de desinterés en el proyecto que lidera con la "Roja".

El paso de Gareca por la selección chilena está marcado por cuestionamientos sobre los resultados deportivos y su compromiso con el equipo. Mientras tanto, desde el entorno del entrenador aseguran que sus decisiones no afectan su dedicación al trabajo y destacan su disposición a solucionar cualquier inconveniente contractual.