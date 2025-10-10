Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors

El Halcón, que viene de un empate 1-1 como visitante ante Tigre (en un partido marcado por un penal no cobrado), tiene la mira puesta en volver a la victoria en Florencio Varela. Con 16 puntos, está a un paso de los líderes y necesita urgentemente los tres puntos para seguir siendo un serio contendiente en el campeonato.