Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se enfrentarán este viernes desde las 16:15 en el Norberto Tomaghello por un partido crucial para ambos dentro de la Zona A.
El Halcón, que viene de un empate 1-1 como visitante ante Tigre (en un partido marcado por un penal no cobrado), tiene la mira puesta en volver a la victoria en Florencio Varela. Con 16 puntos, está a un paso de los líderes y necesita urgentemente los tres puntos para seguir siendo un serio contendiente en el campeonato.
Por su parte, Argentinos Juniors llega con una racha positiva de tres partidos sin conocer la derrota. Tras dos victorias consecutivas, el Bicho igualó 0-0 ante Central Córdoba en La Paternal. El equipo de Nicolás Diez suma 15 unidades, justo detrás de Defensa, por lo que un triunfo en Varela no solo le permitiría superarlo, sino también ratificar su buen momento.
Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
- Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello, Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
- Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario